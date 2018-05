Perheiden määrä kääntyi ensi kertaa laskuun

Perheiden määrä pieneni viime ensimmäisen kerran perhetilastoinnin aikana, kertoo Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lopussa Suomessa oli 1 472 000 perhettä. Määrä pieneni edellisvuodesta 4 100 perheellä. Tähän asti perheiden määrä oli kasvanut, vaikkakin viime vuosina hitaasti. Määrän pieneneminen on nyt lähes samalla tasolla kuin määrän vuosittainen kasvu vielä muutamia vuosia sitten.

Perheistä 64 prosenttia oli avioparien perheitä. Eri sukupuolta olevan avioparin ja lasten muodostamien perheiden määrä on pienentynyt 5 900 perheellä edellisestä vuodesta.

Vähennystä on tapahtunut myös avopariperheissä, joissa ei ole ollenkaan lapsia tai joissa on vain ei-yhteisiä lapsia. Lapsettomien avopariperheiden määrä on vähentynyt lähes 800:lla ja niiden, joissa on vain ei-yhteisiä lapsia vajaalla 200:lla.

Muiden perhetyyppien määrät ovat kasvaneet. Eniten kasvoi äiti ja lapsia -perheiden määrä, joka kasvoi noin tuhannella. Lapsettomien eri sukupuolta olevien avioparien määrä kasvoi 700:lla. Isä ja lapsia -perheiden määrä kasvoi lähes 700:lla ja sellaisten avoparien, joissa oli yhteisiä lapsia, noin sadalla.

Saman sukupuolen avioparin perheitä oli 1 600 (0,1 %). Näistä 67 prosenttia oli naisparin perheitä.

Avoparien perheitä oli edelleen 23 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 13 prosenttia, mikä on prosenttiyksikön enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksinasuvia oli 1 162 000, lähes 31 000 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Perheiden keskikoko oli 2,8.

Vielä vuonna 1990 perheissä oli keskimäärin kolme henkilöä. Perheisiin kuului 74 prosenttia väestöstä eli 4 055 000 henkilöä, 17 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Perheisiin kuuluvien osuus on pienentynyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä.

Lapsiperheiden määrä jatkaa laskuaan

Lapsiperheitä oli yhteensä 566 000. Määrä on pienentynyt edellisestä vuodesta 3 400:lla. Vähennys on suurempi kuin vähennys viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana keskimäärin, jolloin vuosittainen vähennys on ollut noin 2 000.

Lapsiperheeseen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheiden määrän pieneneminen kertoo lähinnä siitä, että perheiden täysi-ikäistyvien lasten ikäluokat ovat suurempia kuin uudet syntyvät ikäluokat.

Lapsiperheisiin kuului 39 prosenttia väestöstä. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto oli edelleen eri sukupuolta olevan avioparin muodostama perhe, joita oli 58 prosenttia lapsiperheistä. Lapsiperheistä viidennes oli avoparien perheitä. Lähes saman verran oli äiti ja lapsia -perheitä, joita oli 19 prosenttia. Isä ja lapsia -perheitä oli edelleen hyvin vähän, kolme prosenttia.

Samaa sukupuolta oleva aviopari oli vanhempana 388 lapsiperheessä ja rekisteröity pari 345 lapsiperheessä. Lapsiperheiden määrään vaikuttavat monet tekijät kuten syntyvien ja täysi-ikäistyvien ikäluokkien koot sekä kansainvälinen muuttoliike.

Lapsiperheissä oli yhteensä 1 046 000 alaikäistä lasta, 4 900 edellisvuotta vähemmän. Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku oli 1,85. Luku on pysynyt vakaana lasten määrän pienenemisestä huolimatta. Lapsiperheistä yksilapsisia oli 43 prosenttia, kaksilapsisia 39 prosenttia ja kolmilapsisia oli 13 prosenttia. Viidessä prosentissa lapsiperheistä oli vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta.

Viime vuosien syntyneiden määrän vähenemisen seurauksena myös niiden perheiden määrä, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia, on pienentynyt edellisvuodesta. Näitä perheitä oli 143 000, edellisenä vuonna 149 000.