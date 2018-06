Perheen uskomaton selviytymistarina: soluttautui ISIS:iin pelastaakseen poikansa

Ranskalaisperhe teki hengenvaarallisen matkan Syyriaan saadakseen poikansa kotiin.

Syyskuussa 2014 22-vuotias Yassin-niminen mies lähti kotoaan Ranskasta liittyäkseen terroristijärjestö Isisiin. Jo kolme viikkoa myöhemmin hän päätyi ammuttuna syyrialaiseen sairaalaan.

Kotona Ranskassa Yassinin vanhemmat eivät tienneet, mihin heidän poikansa oli lähtenyt. He saivat tietää Yassinin olinpaikan yllättäen.

”Juuri Yassinin lähdön jälkeen yksi hänen siskoistaan sai puhelun naiselta, joka kertoi, että hänen veljensä on Syyriassa. Puhelu tuli Iso-Britanniasta. Jihadistit käyttävät yleensä applikaatioita, joiden avulla he voivat soittaa tekaistuista numeroista”, sanoo David Thomson, joka kertoo Yassinin tarinan kirjassaan The Returned: They Left to Wage Jihad, Now They’re Back.

Viisi kuukautta lähtönsä jälkeen Yassin otti vanhempiinsa yhteyttä Skypen välityksellä. Vanhemmat eivät olleet tunnistaa poikaansa, sillä hän oli laihtunut ja näytti huonovointiselta. Yassin yritti peittää vammojaan, mutta lääkärivanhemmat huomasivat ne.

Hengenvaarallinen suunnitelma

Vanhemmat keksivät suunnitelman pelastaakseen poikansa. He päättivät pestautua Isisiin vapaaehtoisiksi lääkäreiksi. Järkyttävistä vaaroista huolimatta vanhemmat ja Yassinin kaksi pikkusiskoa päättivät matkustaa Syyriaan.

Matkalla he joutuivat antamaan 4000 euroa päästäkseen Turkin ja Syyrian rajan yli ilman, että heitä ammuttaisiin.

Perillä vanhemmat järjestivät Yassinille kuljetuksen Raqqaan sairaalaan, jotta Yassin saataisiin parempaan kuntoon ja lähtövalmiiksi kohti kotia.

Onnekas pakomatka

Pakeneminen Isisin alueelta voisi johtaa kuolemantuomioon. Vanhemmat ottivat riskin ja pyysivät matkustuspasseja hakeakseen kuvitteellisen tyttärensä, joka haluaisi päästä vanhempiensa luo. Pyyntö hyväksyttiin.

Perhe otti yhteyttä Ranskaan lakimieheensä, joka järjesti Turkin konsulaatista virkamiehen heitä vastaan rajalle. Seuraavana aamuna he hyppäsivät Kia-autoon, jonka Isis oli heille lainannut, ja lähtivät pakomatkalle.

Perheen isä joutui näyttämään passinsa Isisin ensimmäisellä tarkastuspisteellä. Hänelle kerrottiin, että koska oli lauantai, Turkin raja oli suljettu.

Isä kertoi vartijalle, että he olivat järjestäneet salakuljettajan tuomaan tyttärensä rajalle juuri sinä päivänä. Vartijan mukaan tämä oli mahdotonta, ja perhettä pyydettiin ajamaan sivuun siksi aikaa, että vartijat pohtivat tilannetta. Pohdinta kuitenkin keskeytyi päivärukouksen takia.

Vartija ei ollut käynyt toviin katsomassa perhettä, joten perheen isä uskaltautui ajamaan hiljaa pakoon.

Myös toisella tarkastuspisteellä heidät pysäytettiin. Vartija tivasi, kuka oli päästänyt heidät läpi. Isä kertoi, että edellisen pisteen vartija. Asian tarkistaakseen vartija otti puhelimen käteensä.

Perheellä kävi kuitenkin uskomaton tuuri. Juuri silloin syyrialainen pakolainen yritti kiivetä raja-aidan yli, putosi ja loukkaantui. Vartija lopetti puhelun ja juoksi loukkaantuneen luo.

”Jos hän olisi soittanut ensimmäiselle tarkastuspisteelle, olisimme kuolleet”, isä kertoo.

Tässä vaiheessa perhe kuitenkin joutui palaamaan Isisin alueelle. He ajelivat hetken ympäriinsä. Matkalla he tapasivat vanhan syyrialaisen paimenen, joka kertoi heille hylätystä rajaportista, jota laittomat siirtolaiset käyttävät.

Isä soitti Turkin konsulaattiin varmistaakseen, että heitä oltaisiin vastassa. Portti löytyi, ja perhe pääsi ajamaan turvaan.

Rankka kotiinpaluu

Kotona Ranskassa Yassin joutui aluksi tarkkailuun vankilasairaalaan.

Thomsonin kirjan kirjoittamisen aikaan Yassin oli palannut kouluun ja odotti oikeudenkäyntiä. Jos hänet tuomitaan terrorismirikoksista, häntä odottaa 10 vuoden vankilatuomio.