Peräti 85000 yritystä vaihtamassa omistajaa

Omistajanvaihdoksissa on mitä suurimmissa määrin kyse työpaikkojen jatkosta, toteaa Anssi Kujala.

Omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden kuluessa suunnittelee peräti 29 prosenttia Suomen pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan onnistunut omistajanvaihdos ei ole yksinkertainen asia.

– Yrittäjän itse pitää suunnitella sitä ajoissa. Jokaisella pitäisi olla siitä suunnitelma. Vaikka myynti ei olisi ajankohtaista, olisi ensin hyvä muodostaa näkemys, onko jatkaja löytymässä perhepiiristä vai myydäänkö ulkopuoliselle, hän sanoo.

– Yritys kannattaa myös pitää myyntikunnossa. Yrityskaupat pitää saada yhtä arkisiksi kuin asunto- ja autokaupat.

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera selvittivät yritysten omistajanvaihdosaikeita Pk-yritysbarometrissa, johon vastasi yli 5 500 yrittäjää. Pk-yritysbarometri on alueellisesti ja toimialarakenteeltaan Suomen kattavin elinkeinoelämän kysely.

Kujalan mukaan yrittäjät kaipaavat hyviä neuvoja yrityksen arvon määrittämiseen ja jatkajan löytämiseen.

Pk-yritysbarometrin mukaan oman alueen maksuttomat omistajanvaihdospalvelut ovat yrittäjille houkuttelevin vaihtoehto hakea apua omistajanvaihdoksissa. Myös tilitoimistojen puoleen käännyttäisiin useasti. Konsultteja ja asianajajatoimistoja käyttäisivät laajemmin suurimmat pk-yritykset.

Omistajanvaihdos mahdollistaa yrityksen saavutuksien säilyttämisen ja kehittämisen eteenpäin. Pk-yrityksistä yli puolet seuraa aktiivisesti yrityksen arvon kehittymistä. Yleisintä tämä on voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä, joista 76 prosenttia haluaa pysyä ajan tasalla yrityksen arvosta.

Yrityksen ostaminen hyvä tapa aloittaa yrittäjänä

Yrityksen laajentamista tai perustamista harkitsevalle yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen on varteenotettava vaihtoehto. Pk-yrityksistä 11 prosenttia on kiinnostunut ostamaan yrityksen tai liiketoiminnan seuraavan kahden vuoden aikana. Ostohalukkaista yrityksistä ulkopuolista rahoitusta tarvitsee 78 prosenttia.

Yrittäjät esittää, että liikkeenjohdon ammattilaisille luodaan Yrittäjäksi yritysostolla -valmennus.

– Lisäksi oppilaitoksiin tarvitaan lisää jatkajakouluja, jotta yrittäjiksi haluavat nuoret hoksaavat, että yritystä ei aina tarvitse perustaa, vaan voi ostaa valmiin firman, Kujala sanoo.

Suhteessa eniten omistajanvaihdoksia on odotettavissa lähimmän viiden vuoden aikana Etelä-Karjalassa (37 %) ja vähiten Pohjois-Karjalassa (20 %).

– Asiaan pitää kiinnittää huomiota kaikkialla, mutta erityisen tärkeää se on maakunnissa, joissa on tulossa paljon omistajavaihdoksia. Jos jatkajia ei löydy, maakunnan tulevaisuus on uhattuna, Kujala sanoo.