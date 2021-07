Pentagon tuskailee Haitin pyyntöä: Sotilaita ei haluta lähettää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentti Joe Biden tuskin lähettää amerikkalaisjoukkoja Haitin hallituksen tueksi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnossa on suhtauduttu nihkeästi Haitin pyyntöön sotilaallisesta avusta.

Haitin hallitus esitti vastaavan toiveen myös YK:lle mahdollisten levottomuuksien ehkäisemiseksi presidentti Jovenel Moïsen salamurhan jälkeen.

New York Timesin mukaan amerikkalaisjoukkojen lähettäminen vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä, sillä maa on juuri vetänyt sotilaansa vuosikymmeniä kestäneestä operaatiosta Afganistanissa. Haitin kriisi on maantieteellisesti huomattavasti lähempänä, sillä Hispaniolan saari sijaitsee vain reilun tuhannen kilometrin päässä Floridan rannikosta.

Päättäjillä ei ole intoa osallistua sekavassa tilassa olevan maan kriisiin, vaikka 1990-luvulla tapahtunut haitilaisten pakolaisten massa-aalto on edelleen muistissa.

Puolustusministeriö Pentagonin kerrotaan yllättyneen Haitin perjantaina esittämästä pyynnöstä. Tiedottaja John F. Kirby huomauttaa, ettei Haiti määritellyt tehtävää tai tarvittavien sotilaiden määrää tarkemmin.

– Tällä hetkellä ei ole olemassa suunnitelmia Yhdysvaltain sotilasavun lähettämisestä, korkea-arvoinen Pentagon-lähde sanoo.

Yhdysvallat on ilmoittanut lähettävänsä liittovaltion poliisi FBI:n ja kansallisen turvallisuuden viraston edustajia auttamaan presidentin salamurhan selvittämisessä. Jatkossa Haitin poliisi- ja asevoimille voidaan tarjota koulutuksellista tukea.

Haitin Yhdysvaltain suurlähettiläs on esittänyt synkän arvion maan turvallisuustilanteesta. Hänen mukaansa väkivaltaiset jengit pystyvät toimimaan avoimesti, eivätkä monet kansalaiset uskalla poistua kodeistaan.

Pentagonin eteläisen toiminta-alueen entinen komentaja, kenraali James G. Stavridis on suositellut Haitin turvallisuusoperaation antamista YK:lle, Amerikan valtioiden järjestö OAS:lle tai Latinalaisen Amerikan maiden liittoumalle.