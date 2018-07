USA:n kerrotaan pohtivan armeijan vetämistä pois Saksasta

Presidentti Donald Trump on antanut Pentagonin tehtäväksi selvittää amerikkalaisjoukkojen vetäytyminen Saksasta.

Washington Post kertoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suunnittelee laajamittaista joukkojen poisvetämistä Saksasta. Trumpin kerrotaan järkyttyneen kuultuaan Saksassa olevan 35 000 amerikkalaissotilasta.

Eurooppalaiset liittolaiset ovat huolestuneita, onko Trump tosissaan suunnitelmissaan vai onko kyseessä vain neuvottelutaktiikka ennen heinäkuun Nato-huippukokousta. Trumpin arvellaan haukkuvan eurooppalaiset liittolaisensa siitä, etteivät ne ole rahoittaneet tarpeeksi omaa puolustustaan.

Washington Postin lähde sanoo, että kyse on vasta sisäisestä hallinnollisesta selvityksestä, ”analyysiharjoituksesta”, eikä koske puolustusministeriö Pentagonin operatiivista johtoa, jonka tulisi tehdä käytännön vetäytymissuunnitelmat.

Pentagonin tiedottaja Eric Pahon kiistää, että Yhdysvallat olisi toteuttamassa osittaista tai täyttä vetäytymistä Saksasta. Hän kutsuu laadittavaa analyysiä rutiiniksi.

– Pentagon tekee säännöllisesti arvioita joukkojen koostumusten ja liikkumisten hyötyanalyysejä. Tässä ei ole mitään uutta. Saksassa on kaikkein eniten amerikkalaisjoukkoja Euroopassa. Me olemme juurtuneet samoihin arvoihin ja maidemme välillä on vahva suhde. Me olemme täysin sitoutuneita Nato-liittolaiseemme ja Natoon, sanoi Pahon.

Yhdysvaltojen Saksan-joukot on ollut keskeinen osa länsimaiden turvallisuusyhteistyötä ja toisen maailmansodan jälkeistä maailmanjärjestystä. Amerikkalaisjoukot ovat olleet Saksassa vuodesta 1945 lähtien ja kylmän sodan aikana ja ne toimivat äärimmäisen tärkeänä etuvartiona itäblokkia vastaan ja turvana Länsi-Saksalle.