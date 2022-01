TS: Peltisepistä huutava pula, palkka jopa 6000 euroa kuukaudessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joinakin vuosina ei ole onnistuttu saamaan yhtään uutta opiskelijaa.

Suomessa on tällä hetkellä paljon töitä rakennuspeltisepille, joiden palkka voi eri palkkavertailujen mukaan nousta jopa 6000 euroon kuukaudessa. Osaavista tekijöistä on kuitenkin huutava pula, uutisoi Turun Sanomat.

Turun AKK:n rakennus-, LVI- ja kiinteistötekniikan vastuuopettajan Jarkko Pirhosen mukaan alalle on ollut jo vuosia vaikea saada opiskelijoita. Tämä siitäkin huolimatta että rakennuspeltisepän tehtävään on lyhyt koulutus, alan työllisyys hyvä ja työtehtävät vaihtelevia.

– Rakennuspeltipuolelle ei olla joinakin vuosina saatu yhtään opiskelijaa. Suurin osa nuorista haluaa siistin sisätyön, Pirhonen harmittelee TS:lle.

Rakennuspeltisepän työpäivät kuluvat useimmiten ulkona, korkealla ja haastavissa paikoissa. Katoilla tehdään töitä ympäri vuoden säässä kuin säässä. Korkeanpaikankammoisille työ ei siis sovi. Työturvallisuus ja työolot alalla ovat nykyisin hyvät.

Rakennuspeltiseppämestari Antti Suominen kuvaa työtä vaihtelevaksi ja vastuulliseksi, jopa etuoikeutetuksi – kaupunkia pääsee katsomaan ihan eri vinkkelistä kuin muut.

Koulutuksen lisäksi Suominen kuvaa työn vaativan avaruudellista hahmotuskykyä ja hyvää fyysistä kuntoa.

– Pellin kanssa touhutessa näkee heti oman työnsä jäljen. Se on palkitsevaa. Toisaalta myös armotonta.

– Kesällä on kuuma ja talvella on kylmä. Märkääkin on välillä. Mutta ensimmäiset lämpimät kevätpäivät ovat hienoja, kun saa tehdä t-paidassa töitä, Suominen kuvaa työtään.