Peltipoliisi valvoi pääsiäisenä: Jopa 100km/h ylinopeutta

Pääsiäisen liikenteessä on mitattu useita törkeitä ylinopeuksia.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut Twitterissä listan ylinopeuksista, joita automaattiset kameratolpat ovat tallentaneet pääsiäisliikenteessä.

– Perinteinen valvonta on ottanut kiinni useita törkeitä ylinopeuksia pääsiäisenä, automaattivalvonta on tukenut. Tässä kameroiden poimintoja koko maasta, Pasterstein kirjoittaa saatteeksi.

Kamera on muun muassa tallentanut 60 kilometrin tuntinopeusrajoitusalueella jopa 158 kilometrin vauhdin. 145 kilometriä tunnissa on ajettu alueella, jossa korkein sallittu nopeus on 70 km/h. Satasen alueella on puolestaan hurjasteltu peräti 172 kilometrin tuntivauhdilla. Koko listaus löytyy jutun alta.

Pasterstein jakoi ennen pääsiäistä listauksen käytössä olevista kameratolpista. Niitä on sijoitettu muun muassa Kehä III:n varrelle Espoossa, Vantaan Askistoon, valtatie 4:n liittymään Mäntsälässä ja monille muille paikkakunnille.

Perinteinen valvonta ottanut kiinni useita törkeitä ylinopeuksi pääsiäisenä, automaattivalvonta tukenut. Tässä kameroiden poimintoja koko maasta. Sallittu 60-> mitattuja nopeuksia 117 km/h, 128 km/h, 158 km/h, 105, km/h, 109 km/h

70->145 km/h,

80->136 km/h

100->172 km/h#riittää pic.twitter.com/nDdYncg8eb — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) April 22, 2019