Pelko virusmuunnoksesta rajoittaa Euroopan lentoliikennettä

Afrikan eteläosista levinneen koronaviruksen B.1.1.529-muunnoksen odotetaan tuovan merkittäviä rajoituksia kansainväliseen lentoliikenteeseen.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kehottaa Eurooppaa toimimaan asian suhteen nopeasti, vahvasti ja yhtenäisesti. Jäsenvaltioita on suositeltu ottamaan käyttöön matkustuksen hätäjarru tiettyjen maiden osalta viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

– Kaikki lentomatkailu näihin valtioihin tulisi keskeyttää, kunnes meillä on selkeä käsitys tämän uuden variantin aiheuttamasta vaarasta. Kaikkien alueilta palaavien matkailijoiden tulisi noudattaa tiukkoja karanteenisäädöksiä, Ursula von der Leyen sanoo.

Hän kertoo keskustelleensa rokotevalmistajien ja tutkijoiden kanssa, jotka myös suosittelivat ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kehotti perjantaina välttämään kaikkea matkustamista eteläisen Afrikan maihin. Etelä-Afrikasta, Namibiasta, Botswanasta, Zimbabwesta, Lesothosta ja Swazimaasta saapuvien tulisi hakeutua virustestiin riippumatta siitä, ovatko he saaneet täyden koronarokotussarjan tai onko heillä koronaan viittaavia oireita.

Ylen mukaan tilanne ei aiheuta välittömiä toimenpiteitä Suomessa, sillä Etelä-Afrikasta ei ole maahan suoria lentoja. Finnair kertoo, ettei viranomaisilta ole tullut uusia ohjeistuksia tai rajoituksia. Suomeen voi silti saapua riskimaista jatkolennoilla, joihin liikenne- ja viestintäministeriö ei voi puuttua.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) sanoo Ylelle pitävänsä tehokkaimpana toimenpiteenä suorien lentojen estämistä eteläisestä Afrikasta Eurooppaan.

The news about the new COVID variant is very concerning.

I have talked to scientists and vaccine manufacturers today. They share the concern.

Please get vaccinated as soon as possible, if not done yet.

And follow the known rules to protect yourself. https://t.co/eSKPzr8J5Q

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021