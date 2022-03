Pelko taistelun kiihtymisestä: Uusia joukkoja saapui laivoilla

Venäjän arvioidaan valmistautuvan uuteen hyökkäykseen saarrettua Mariupolin kaupunkia vastaan.

Maan puolustusministeriön Zvezda-kanava julkaisi maanantaina videon, jossa esitellään panssariajoneuvojen saapumista miehitettyyn Berdianskin satamakaupunkiin, joka sijaitsee noin 60 kilometriä Mariupolin lounaispuolella. Noin 120 000 asukkaan kaupunki valloitettiin 27. helmikuuta.

Kalustoa puretaan Alligator-luokan maihinnousualuksesta. Times-lehden mukaan kyseessä on ensimmäinen suurempi merikuljetus Asovanmerellä sodan aikana.

Zvezdan mukaan operaatioon osallistui yhteensä kymmenen suurta maihinnousualusta. Niistä jokainen pystyy kuljettamaan 20 taistelupanssarivaunua tai 40 panssariajoneuvoa.

Donetskin separatistijohtaja on arvioinut, että Mariupolin valtaamisessa kestäisi vielä ainakin viikko. Kaupungin kerrotaan tuhoutuneen lähes kokonaan viime viikkoina käydyissä rajuissa taisteluissa.

Ukrainan mukaan tuhansia Mariupolin asukkaita on pakkosiirretty Venäjälle. Kaupungin puolustajat ovat torjuneet Venäjän vaatimuksen antautua.

Russian BTR-82A vehicles after being offloaded from the Orsk large landing ship in Berdyansk. 3/https://t.co/yvLdu8uVJd pic.twitter.com/wHRvpVto4D

— Rob Lee (@RALee85) March 21, 2022