Rahanpesusakkojen pelko painaa Dansken kurssia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tanskalaispankki on menettänyt kolmanneksen arvostaan maaliskuun jälkeen.

Tanskalaispankki Danske Bankin osakkeen hinta Kööpenhaminan pörssissä on tiistaiaamun aikana laskenut runsaat kuusi prosenttia. Todennäköinen syy kurssilaskuun on pelko rahanpesusakoista, joita viranomaiset saattavat langettaa pankille.

Brittilehti Financial Times kertoi tiistaina, että Danske Bankin Viron-yksikön kautta kulki 26 miljardia euroa venäläistä rahaa vuonna 2013. Osa rahoista on ollut peräisin entisistä neuvostotasavalloista. Tieto on peräisin Danske Bankin omasta selvityksestä.

Selvityksen mukaan osa rahoista saattaa liittyä rahanpesuun. On myös mahdollista, että venäläiset toimijat ovat käyttäneet Danske Bankin Viron-yksikköä Venäjän-vastaisten pakotteiden kiertämiseen. Tanskan ja Viron viranomaiset tutkivat asiaa.

Myös Yhdysvaltain viranomaiset ovat ilmoittivat viime viikolla että ne “seuraavat tarkasti”, mitä Danske Bankia koskevista selvityksistä käy ilmi. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön terrorismin rahoitusta tutkiva yksikkö tekee “läheistä yhteistyötä” Tanskan viranomaisten kanssa.

Tanskan finanssivalvonta määräsi kesällä Danske Bankia varaamaan viisi miljoonaa kruunua (670 miljoonaa euroa) mahdollisten sakkojen varalle. Silloin epäiltiin, että Danske Bankin kautta olisi kulkenut taustaltaan hämäräperäistä rahaa Venäjältä, Azerbaidžanista ja Moldovasta Eurooppaan kahdeksan miljardin euron edestä.

Viime viikolla Danske Bank ilmoitti, ettei se ole laittanut rahaa sivuun sakkojen maksamista varten.

Rahanpesuepäilyt heräsivät vuosi sitten, kun tanskalaislehti Berlingske kertoi, että Danske Bankin Viron-yksikön kautta on kulkenut 2,4 miljardia euroa hämärää rahaa Azerbaidžanista.

Danske Bankin osake maksoi maaliskuussa 247 kruunua Kööpenhaminan pörssissä. Tänään tiistaina hinta liikkui 177 kruunun tietämillä.