Pelkkä työ ei motivoi opiskelemaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalainen opiskelee sivistyäkseen, työelämän tarpeet ovat vasta toissijaisia, selviää Sitran tuoreesta kyselystä.

Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti elinikäiseen oppimiseen ja pitävät yleissivistystä arvossaan, Sitran tuoreesta kyselystä selviää. Pärjääminen elämässä ja oman hyvinvoinnin parantaminen sekä ihmisenä kasvaminen, nousivat kärkeen, kun ihmisiltä kysyttiin syitä oman osaamisen kehittämiseen.

Sen sijaan työhön liittyvät asiat jäivät vähemmille maininnoille. Joka viides kyselyyn vastanneista kertoo yleisesti haluavansa kehittyä työssään. Urakehitystään sen sijaan ajatteli vain 11 prosenttia vastaajista ja yhdeksän prosenttia kertoi kehittävänsä osaamista, jotta pysyisi mukana työelämässä. Seitsemälle prosentille osaamisen kehittäminen oli väylä päästä kiinni työelämään.

Näin siitäkin huolimatta, että vastaajista 68 prosenttia uskoo, että heidän työssään tapahtuu viiden seuraavan vuoden aikana muutoksia, joiden takia omaa osaamista kannattaa kehittää.

Ne vastaajat, jotka ovat tällä hetkellä mukana työelämässä, kertoivat kehittäneensä osaamistaan oppimalla toisilta työntekijöiltä. Yli puolet oli kokeillut myös uusia asioita ja työtapoja.

Raha ja aika ratkaisevat

Kyselyn mukaan suurimmat esteet osaamisen kehittämiselle liittyvät rahan ja ajan puutteeseen. Vastaajista 35 prosenttia kehittäisi omaa osaamistaan, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Ajan puutteen sekä oman terveyden- tai elämäntilanteen oppimisen jarruksi koki liki 30 prosenttia vastaajista.

Moni myös koki, että koulutustarjonnan löytäminen on vaikeaa, eikä ura- ja ammatinvalintakysymyksiin saa riittävästi ohjausta.

Valtaosa kyselyyn vastanneista kokee kuitenkin uuden oppimisen mielekkäänä ja he haluavat oppia uusia asioita. Vajaa viidennes vastaajista koki, että he opettelevat uusia asioita vain, jos on pakko.

Tärkeimmäksi oppimisympäristöksi vastaajat nostivat ehkä yllättäen perhe-elämän ja harrastukset. Työelämä ja erilaiset koulutukset jäivät arkikokemusten taakse.

Valtioneuvoston asettama parlamentaarinen jatkuvan oppimisen työryhmä hakee parhaillaan uusia keinoja oppimisen mahdollistamiseksi. Sitran kysely tuottaa uutta tietoa uudistustyön tueksi. Työryhmän toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa.

Sitran Elinkäinen oppiminen Suomessa kyselyyn osallistui 2 110 iältään 18-85-vuotiasta suomalaista. Internetpaneelikyselyn toteuttui Innolink marraskuussa 2019.