”Pelikoneet ulos kaupoista, viinit sisään”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rahapelien sijoittaminen kauppoihin ja kioskeihin on täysin kestämätöntä, sanoo Matias Pajula.

Tutkimusten mukaan pelikoneet ovat eniten haittoja aiheuttava pelimuoto. Esimerkiksi Veikkauksen mukaan vuonna 2019 kauppoihin, kioskeihin ja kuppiloihin sijoitettuihin pelikoneisiin hävittiin keskimäärin yli 1,5 miljoona euroa joka päivä. Samalla kun pelikoneet saavat edelleen olla kaupoissa, viinit ja itsehoitolääkkeet on suljettu Alkoihin ja apteekkeihin.

Kokoomusnuoret vaatii ”tähän nurinkuriseen arvovalintaan välitöntä korjausta”.

Monissa Euroopan maissa rahapeliyhtiöiden pelikoneet on sijoitettu valvottuihin pelisaleihin. Sen sijaan Suomessa pelikoneita saa sijoittaa muun muassa kauppoihin ja kioskeihin. Kun tämän yhdistää siihen, että pelikoneella pelatessa pelin tuloksen saa välittömästi, pelikoneet aiheuttavat eniten pelihaittoja kaikista Veikkauksen uhkapelimuodoista.

– Rahapelien sijoittaminen kauppoihin ja kioskeihin on täysin kestämätöntä. Se, että pelikoneiden sallitaan edelleen olevan ihmisten päivittäisten tarpeiden kanssa samoissa tiloissa, on täysin vastuutonta. Asiaan on tultava muutos välittömästi, Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula vaatii.

Kokoomusnuoret kantaa huolta myös siitä, minkälaisia vaikutuksia pelikoneiden poistamisella olisi esimerkiksi pienille kaupoille ja kioskeille.

– On tunnistettava se fakta, että monelle pienelle kaupalle pelikone muodostaa merkittävän tulolähteen. Kun pelikoneet lähtee, on näiden pienten kauppojen kannalta elintärkeää luoda uusia tulonlähteitä kompensoimaan pelikoneiden muodostaman tulon menetystä. Näin turvaamme sen, että myös maaseudulla on jatkossakin kauppoja, Pajula jatkaa.

Kokoomusnuorten mielestä pelikoneiden sijaan ruokakaupoissa pitäisi sallia viinien ja itsehoitolääkkeiden myynti. Järjestö pitää nykyistä järjestelmää, jossa valtiolla on yksinoikeus myydä viiniä, omituisena. Myös se, että itsehoitolääkkeitä saa myydä vain apteekeissa, lähinnä vain vaikeuttaa ihmisten elämää.

– On omituista, että on helpompi pelata pelikoneella kuin ostaa särkylääkettä. Miksi nähdään vääränä se, ettei ruokaostosten kanssa voi ostaa ruokajuomaa, mutta oikeana se, että saman katon alla voi hävitä rahansa, Pajula kysyy?