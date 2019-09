Peliala vaatii toimia: Oleskelulupaprosessi seitsemään päivään

”Tarvitsemme 500 pelialan asiantuntijaa viikon sisällä Suomeen.”

Suomalaisen pelialan etujärjestö Neogames Finland ry:n johtaja KooPee Hiltusen mukaan osaajapula on vaivannut pelialaa jo pitkään, mutta työlupaprosessien hidastuminen on entisestään vaikeuttanut tilannetta.

– Suomen on luotava selkeä ja jouheva prosessi ulkomaisille asiantuntijoille, jotta kykenemme saamaan 500 pelialan asiantuntijaa vaikka viikon sisällä Suomeen sitten, kun yritykset heidät maailmalta löytävät, vaatii Hiltunen.

– Saimme prosessien sujuvoittamisen hyvään alkuun edellisen hallituksen kanssa ja olosuhteisiin nähden olisi suotavaa, ettei tuore hallitus pudottaisi palloa. (Antti) Rinteen (sd.) hallituksen aikana jonot myös asiantuntijoiden kohdalla ovat kuitenkin kasvaneet kasvamistaan, hän jatkaa.

Tuoreelta hallitukselta odotettiin kuluvalla hallituskaudella kaikkiaan sadan miljoonan euron panostuksia työperäisen maahanmuuton pullonkaulojen helpottamiseen. Lopulta hallitukselta heltyi Hiltusen mukaan 35 miljoonaa.

Pelialan mukaan ilman ulkomaalaisia huippuosaajia Suomi ei pysty säilyttämään asemaansa yhtenä peliteollisuuden kärkimaista. Kilpailukyvyn ylläpito vaatii ennen kaikkea maahanmuuttoprosessin byrokratian sujuvoittamista.

Neogames toivookin tuoreelta hallitukselta kunnianhimoa. Tavoitteena pitäisi olla koko oleskelulupaprosessiin kuluvan ajan lyhentäminen useista kuukausista vain seitsemään päivään.

– Nyt hallitus tähtää kuukauteen, mutta lupauksista huolimatta suomalaisten pelistudioiden palkkaamien ulkomaisten asiantuntijoiden saaminen töihin Suomeen kestää kokonaisuudessaan lähemmäs puoli vuotta. Myös pelialalla, jonka asiantuntijoihin saatavuusharkintaa ei sovelleta, jonot ovat kasvaneet koko ajan valtionhallinnon resurssipulan takia.

Suomen peliala on Neogamesin mukaan vakaa, mutta suurin kasvun haaste on jatkuva pula osaavasta työvoimasta. Suomen pelialalla on nyt noin 3 200 työntekijää ja näistä 27 prosenttia on ulkomaalaisia.

Työntekijöiden kokonaismäärä on kasvanut kahdessa vuodessa noin 16 prosenttia ja ulkomaalaisten määrä peräti 75 prosenttia.

– Suomessa tapahtuva koulutus tuottaa osaavaa työvoimaa, mutta juuri nyt pula on kokeneesta työvoimasta. Sitä löytyy riittävästi vain ulkomailta ja siksi maahanmuuttoprosessin haasteet iskevät kipeästi suomalaisiin peliyrityksiin, Neogames toteaa.

Neogames Finland ry on voittoa tavoittelematon pelialan yhdistys.