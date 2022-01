”Pelätkää pahinta” – tämä tiedetään Ukrainan kyberiskusta

Massiivinen kyberhyökkäys on kaatanut Ukrainan ulkoministeriön ja useiden muiden valtion virastojen verkkosivustot.

Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Oleg Nikolenko kertoi Suomen aikaa hieman ennen yhdeksää Twitterissä, että sivut ovat yhä nurin. Iskun tekijää selvitetään.

– Asiantuntijamme ovat jo alkaneet palauttaa järjestelmien toimintaa ja kyberpoliisi on avannut tutkinnan, Nikolenko kertoo.

Sivuilla julkaistiin uhkausviesti, jossa muun muassa kehotettiin pelkäämään pahinta ja todettiin, että isku on seurausta ”menneestä, nykyisestä ja tulevasta sekä historiallisista alueista”.

Ulkoministeriön sivuston lisäksi perjantaina aamulla olivat nurin ainakin energiaministeriön, opetus- ja tiedeministeriön, hätätilaviraston ja veteraaniasioista vastaavan ministeriön sivut.

Venäjä on kohdistanut aiemmin Ukrainaan kyberhyökkäyksiä.

As a result of a massive cyber attack, the websites of the Ministry of Foreign Affairs and a number of other government agencies are temporarily down. Our specialists have already started restoring the work of IT systems, and the cyberpolice has opened an investigation.

⚡️BREAKING: #Ukraine was hit by a massive cyber attack, with at least 6 gov. websites down.

Media says hackers left a message:

“All information about you became public, be scared and wait for the worst. This is for your past, present, and future… and for historical lands”. pic.twitter.com/bhjGR8oGmR

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) January 14, 2022