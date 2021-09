Pelastustoimen työvoimapulasta varoitetaan – ”sisäinen turvallisuus voi olla vaarassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antti Kurvisen mukaan sopimuspalokuntia ei saa unohtaa pelastustoimen uudistuksessa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) mukaan pelastustoimen uudistuksen on vastattava alaa vaivaavaan työvoimapulaan.

– Niin kuin monilla muillakin sektoreilla Suomessa, myös pelastustoimessa on valitettavasti työvoimapula. Palomies on monen pikkupojan unelma-ammatti – nyt on tehtävä töitä sen eteen, että alalle saadaan jälleen uutta vetovoimaa, Kurvinen kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisessa.

Pelastustoimea uudistetaan osana sote-uudistusta. Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa pelastustoimen järjestämisestä. Kurvinen muistuttaa, että uudistuksen tavoitteena kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä. Tämän myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuu.

Kurvinen toteaa, että pelastustoimen uudistuksessa ja hyvinvointialueiden perustamisessa ei saa myöskään unohtaa sopimuspalokuntia.

– Hyvinvointialueiden valmistelussa on ne otettava aidosti mukaan. Myös lainsäädännöllistä asemaa on syytä vahvistaa. Suomen sisäinen turvallisuus on vaarassa, jos kipinä uhrata vapaa-aikaa pelastusalalle loppuu.