Pelastavatko muutokset Brexit-sovun? Näin puolueet linjaavat

Britannian parlamentti äänestää Brexit-sopimuksesta tänään tiistaina.

Brittipoliitikot ovat suhtautuneet varovaisesti ja skeptisesti pääministeri Theresa Mayn ja EU:n virkamiesten sopimiin Brexit-sopimusta koskeviin muutoksiin, joiden kerrotaan olevan laillisesti sitovia, kertoo BBC.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Britannian pääministeri Theresa May tekivät myöhään maanantaina Brexit-sopimukseen lisäyksen, jonka May toivoo helpottavan sopimuksen hyväksymistä. Britannian parlamentti äänestää sopimuksesta tänään tiistaina.

Pohjois-Irlannin unionistien DUP-puolue, jonka tukea May tarvitsee, totesi käyvänsä muutostekstin ”tarkasti läpi”.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn kehotti kansanedustajia äänestämään sopimusta vastaan todeten pääministerin ”pelanneen aikaa uhkarohkeasti”.

Liberaalidemokraattien johtaja Vince Cablen mukaan maanantaina aikaan saadut sopimusmuutokset osoittavat Brexit-neuvotteluiden olevan kaaoksessa.

Työväenpuolueesta eronneiden kansanedustajien perustaman Independent Group -ryhmittymän Chris Leslien mukaan ”kukaan ei usko hallituksen Brexit-soopaan”.

Konservatiivien Dominic Grieve kertoo tutustuneensa tuoreisiin muutoksiin, eivätkä ne hänen mukaansa tuo ”mitään merkittävää muutosta” niin sanottua backstopiin.

Brexit-sopimuksen lisäyksessä korostetaan aiempaa voimakkaammin, että niin sanottu Irlannin backstop on tarkoitettu väliaikaiseksi. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Jos tämä instrumentti otetaan käyttöön, siitä ei saa tulla pysyvää eikä se saa olla pohjana tuleville suhteillemme, May totesi yhteisessä tiedotustilaisuudessa Strasbourgissa.

Backstop eli ”perälauta” tarkoittaa, että Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen raja pysyy avoimena Brexitin jälkeenkin. Käytännössä tämä todennäköisesti tarkoittaa, että Pohjois-Irlanti pysyy EU:n tulliunionissa.

Britannian parlamentille perälauta on ollut vaikea hyväksyä, ja se hylkäsi jo kertaalleen tammikuussa Mayn neuvotteleman Brexit-sopimuksen. Hylkäämisen jälkeen May lupasi neuvotella parannuksia sopimukseen, mitä hän on kahden kuukauden ajan yrittänytkin.

EU ei tähän saakka ole halunnut joustaa Irlannin rajakysymyksessä. Britannian haluaa erota EU:n tulliunionista, mikä tarkoittaisi, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalla jouduttaisiin tekemään rajatarkastuksia. Osapuolten välinen rauhansopimus vuodelta 1998 kieltää rajatarkastukset.

Jos Britannian parlamentti hyväksyy Mayn sopimuksen, Britannia eroaa EU:sta maaliskuun 29. päivän iltana. Jos se hylkää sopimuksen, Britannia äänestää keskiviikkona, eroaako se EU:sta ilman sopimusta (kova Brexit). Jos Britannia hylkää kovan Brexitin, parlamentti äänestää torstaina siitä, pyytääkö Britannia lykkäystä Brexitille.