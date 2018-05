Pelaa tätä peliä – voit saada ilmavoimilta 100000 dollarin viestin

Yhdysvaltain ilmavoimat on kehittämässä videopeliä, jota on tarkoitus hyödyntää nuorten rekrytoinnissa.

Military.comin mukaan lukioikäisille suunnattua verkkopeliä pelataan anonyymisti, mutta yksittäiset pelaajat voidaan tunnistaa ip-osoitteen perusteella.

– Ilmavoimat aikoo hyödyntää olemassa olevaa teknologiaa eli internetiä ja big dataa, ilmavoimien koulutusosaston johtaja, kenraaliluutnantti Steven Kwast kertoo.

Kwastin mukaan peli kerää dataa loukkaamatta henkilöiden yksityisyyttä. Pyrkimyksenä on houkutella erityisesti ilmailualasta kiinnostuneita nuoria.

– Jos huomaan, että peliä pelaava 15-vuotias vaikuttaa erinomaiselta, voin lähettää hänelle ip-osoitteen perusteella viestin: ”Mene kertomaan vanhemmillesi, että olet erityinen ja että annamme sinulle sadantuhannen dollarin värväytymisbonuksen. Maksamme myös neljän vuoden opiskelusi Harvardissa”, Kwast sanoo.

Kesällä julkaistava peli arvioi muun muassa pelaajien kriittistä ja luovaa ajattelukykyä. Kwastin mukaan kriteerien perusteella erilaisiin tehtäviin voidaan rekrytoida sopivimmat henkilöt.

– Näen, jos olet empaattinen tai jos yrität huijata. Huomaan, jos toimit paineen alla sankarillisesti tai jos toimit itsekkäästi, Kwast toteaa.

Here's How the Air Force Plans to Recruit Teenage Gamers https://t.co/d3HfW5ugoQ

— Military.com (@Militarydotcom) May 26, 2018