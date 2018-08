Pekka Puska USU:lle: Alkoholin etämyynti on ilman muuta kielletty

Kansanedustaja sanoo, että nykyinen eduskunta ja hallitus eivät esitä Alkon lopettamista.

Keskustan kansanedustaja Pekka Puska toteaa Uutissuomalaiselle, että alkoholin etämyynti on ilman muuta kielletty.

Kokoomuksen Jaana Pelkonen totesi aiemmin, että ”suomalainen kuluttaja ei etämyynnistä tilatessaan syyllisty mihinkään rikokseen”. Pekka Puskan mukaan väite on ”ehdottomasti virheellistä tietoa”.

– Ilman muuta se on kielletty. Kun puhutaan etämyynneistä, puhutaan niistä tuotteista, jotka ovat Alkon monopolin alaisia eli yli 5,5-prosenttisia. Sen vahvempien tuotteiden etämyynti on kielletty, se on todettu EU-tuomioistuimessa ja kotimainen tuomioistuin on sen vahvistanut, Pekka Puska sanoo USU:lle.

Lakiesitys etämyynnistä on tulossa eduskuntaan loppusyksystä.

– Silloin puhutaan Alkon lopettamisesta, jota kokoomuksen eräs siipi haluaa. Mutta tämä hallitus ja eduskunta ei tule esittämään Alkon monopolin lopettamista, Puska toteaa.