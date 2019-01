Pekka Puska: Sairaalakeskustelu masentavaa seurattavaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja syyttää Helsinkiä yksipuolisten sairaalapäätösten tekemisestä.

Keskustan kansanedustaja Pekka Puskan mukaan terveydenhuollon uudistamista koskeva keskustelu on ajautunut viime aikoina umpikujaan.

Hän huomauttaa, että painopisteen siirtämisestä perusterveydenhuollon suuntaan vallitsee laaja yksimielisyys, sillä kotimainen terveydenhuolto on kansainvälisesti katsoen poikkeuksellisen sairaalavaltaista.

– Sote-uudistuksen keskeinen tavoite onkin siirtää painopistettä perusterveydenhuollon suuntaan – mutta hallitusti, niin että se hyödyttää molempia toimintoja. Hallituskauden alussa lähdettiin asiassa kuitenkin väärästä päästä ”kiipeämään puuhun latvasta alkaen” eli yksipuolisilla sairaalapäätöksillä, Puska toteaa tiedotteessa.

Sote-uudistuksessa itsehallinnolliset maakunnat tulevat järjestämään terveydenhuoltonsa tasapainoisesti käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

– Nyt on kuitenkin Helsingin päässä tehty yksipuolisia sairaalapäätöksiä, ja keskustelu on maakunnissa johtanut niiden kritisoimiseen ja oman sairaalan puolustamiseen. Samalla perusterveydenhuollon asia on unohtunut, Pekka Puska sanoo.

Hän pitää aluesairaaloiden toiminnan alasajoon kohdistunutta arvostelua perusteltuna.

– Yksittäisenä toimenpiteenä tämä ei ole ollut järkevä eikä tuonut säästöjä. Hyvin ikävää on myös, että tämä kritiikki on maakunnissa mielikuvissa suuntautunut aivan virheellisesti myös koko sote-uudistukseen, jolla näitä ongelmia pitäisi päinvastoin hallita.

Puskan mukaan hyvää ratkaisua on vaikea löytää tilanteessa, jossa ”maito on jo kaatunut maahan”.

– Todennäköisesti järkevintä olisi jäädyttää tilanne ja ryhtyä maakuntien terveydenhuollon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sitten, kun sote-uudistusta ryhdytään maakuntien omalla hallinnolla toimeenpanemaan. Tällöin pohjana on maakuntien oma päätöksenteko käytettävissä olevien resurssien puitteissa ja yhteistyössä kansallisen asiantuntemuksen ja ohjauksen kanssa, Puska toteaa.