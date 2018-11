Pekka Haavistosta vihreiden puheenjohtaja äänin 40-1

Vihreiden puoluevaltuusto valitsi odotetusti Pekka Haaviston puolueen puheenjohtajaksi.

Vihreiden puoluevaltuuskunta valitsi kansanedustaja Pekka Haaviston puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Haavisto johtaa puoluetta ensi kesän puoluekokoukseen saakka Touko Aallon luovuttua paikastaan työuupumuksen vuoksi.

Pekka Haavisto voitti äänestyksessä kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon äänin 40-1. Alanko-Kahiluoto ei ollut kokouksessa paikalla ulkomaanmatkan vuoksi.

Viimeksi Haavisto on toiminut puolueen puheenjohtajana vuosina 1993–1995. Kansanedustajana Haavisto on toiminut vuosina 1987–1995 ja uudelleen vuodesta 2007. Haavisto on toiminut ministerinä kolmessa eri hallituksessa ja on johtanut vihreiden eduskuntaryhmää useaan eri otteeseen. Hän on myös ollut kaksi kertaa vihreiden presidenttiehdokkaana.