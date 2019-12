Pekka Haaviston toimista tehtiin ministerivastuuasia

Ulkoministeriä yritetään saada valtakunnanoikeuteen al-Hol-asiassa.

Kymmenen kansanedustajaa on jättänyt perustuslain 115 pykälän mukaisen muistutuksen. Siinä pyydetään eduskunnan perustuslakivaliokuntaa tutkimaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimien laillisuus al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamista koskevassa asiassa.

Allekirjoittaneet kansanedustajat ovat Mari Rantanen (ps.), Veijo Niemi (ps.), Jari Ronkainen (ps.), Jussi Wihonen (ps.), Tom Packalén (ps.), Heikki Vestman (kok.), Kalle Jokinen (kok.), Kari Tolvanen (kok.), Wille Rydman (kok.) ja Sari Tanus (kd.).

Edustajat pyytävät tutkinnan osana tarkastelemaan, onko ulkoministeri Pekka Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä.

Lisäksi edustajien mukaan on tutkittava, onko prosessi, jossa ulkoministeriö on asettanut uuden erityisedustajan hoitamaan al-Holin asiaa, ollut laillinen. Edelleen edustajat pyytävät tutkimaan, onko ulkoministeriössä menetelty laillisesti, kun konsulipäällikkö on pyritty siirtämään uuteen tehtävään pois virastaan.

Edustajien mukaan on myös tarkasteltava, onko ulkoministeri toiminut lain mukaisesti jättäessään tuomatta al-Holin asian valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

– Julkisuuden tietojen sekä oikeustieteen professorien lausuntojen perusteella on syytä epäillä, ettei ulkoministeri ole toiminut laillisesti al-Holin leirillä olevien asiassa. Epäselväksi on jäänyt erityisesti ulkoministerin toiminnan lainmukaisuus ulkoministeriön virkamiesten osalta, Mari Rantanen sanoo tiedotteessa.

– Tässä muistutuksessa on kyse perustuslain mukaisesta ministerivastuuasiasta, joka on juridinen prosessi. Oikeusvaltiossa myös ministerin toiminnan pitää perustua lakiin. Koska epäily toimien laillisuudesta on jäänyt ilmaan, on myös ulkoministerin itsensä edun ja oikeusturvan kannalta tärkeää, että asia tutkitaan huolella, Heikki Vestman toteaa.

– Vaikeiden asioiden hoitamisessa korostuvat hyvä yhteistyö, vastuiden selkeys ja juridisesti oikeat menettelyt. Ulkoministeriön toimintakyvyn ja ulkoministeri Haaviston jatkon kannalta, sekä epäilysten poistamiseksi että vastuiden selvittämiseksi, on tärkeä tutkia ulkoministerin toimien lainmukaisuus, Sari Tanus toteaa tiedotteessa.

