Pekka Haaviston toimien lainmukaisuuden tutkinta alkaa heti

Perustuslakivaliokunta kokoontuu perjantaiaamuna ja jatkanee asian käsittelyä tammikuussa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kokoontuu huomenna perjantaina aamulla kello 8 käsittelemään muistutusta, jonka kymmenen kansanedustajaa teki tänään ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoo valiokunnan ottavan huomenna ”askelmerkkejä” asiassa.

– Kun laki valtakunnanoikeudesta lähtee siitä, että asia on käsiteltävä viivytyksettä – välittömästi, siinä käytetään sitä sanamuotoa -, niin me olemme sitten välittömästi polkaisseet tämän prosessin käyntiin, kun me kokoonnumme huomenna aamulla, Johannan Ojala-Niemelä kertoo Verkkouutisille.

Ojala-Niemelä sanoo, että valiokunnan täytyy kartoittaa kuultavia. Hänen mukaansa varmaan ainakin asianosaista virkamiestä eli konsulipäällikkö Pekka Tuomista on kuultava sekä oikeuskansleri Tuomas Pöystiä, jolle on tehty asiasta kanteluita, sekä oikeusoppineita.

– Haavistolle on annettava aikaa lausunnon antamiseen ja tietenkin me kuulostelemme, kuinka paljon hän tarvitsee sitä, koska kyllähän hänen tietenkin täytyy puolustautua, kun näin vakava asia on nostettu häntä vastaan ministerivastuuasiassa.

Lisäksi valiokunta aikatauluttaa, miten asiassa edetään. Eduskunnan oli tarkoitus jäädä joulutauolle huomenna. Seuraavat valiopäivät avataan vasta 4. helmikuuta.

Ojala-Niemelän mukaan perustuslakivaliokunta saattaa kuitenkin kokoontua käsittelemään asiaa vielä joulu- tai ainakin tammikuussa.

– Aika todennäköisenä pidän, että se menee ensi vuoden puolelle. Mutta on paljon mahdollista, että tammikuussa jo.

Haavisto itse ei ole tulossa huomenna perustuslakivaliokunnan kuultavaksi.

Haavisto ei ole kommentoinut asiaa tiedotusvälineille tänään eduskunnassa. Hän ei saapunut vihreiden eduskuntaryhmän kokoukseen.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari totesi, että tottakai kansanedustajilla on oikeus toimenpiteeseensä.

– Mutta me toivoisimme tässä kohtaa sekä ulkoministerille että viranomaisille työrauhaa, että nämä lapset saataisiin turvaan, Emma Kari sanoi.

Muistutuksen ovat allekirjoittaneet kansanedustajat Mari Rantanen (ps.), Veijo Niemi (ps.), Jari Ronkainen (ps.), Jussi Wihonen (ps.), Tom Packalén (ps.), Heikki Vestman (kok.), Kalle Jokinen (kok.), Kari Tolvanen (kok.), Wille Rydman (kok.) ja Sari Tanus (kd.).

Edustajat pyytävät tutkinnan osana tarkastelemaan sitä, onko ulkoministeri Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä. Lisäksi edustajien mukaan on tutkittava, onko prosessi, jossa ulkoministeriö on asettanut uuden erityisedustajan hoitamaan al-Holin asiaa, ollut laillinen sekä onko ulkoministeriössä menetelty laillisesti, kun konsulipäällikkö on pyritty siirtämään uuteen tehtävään pois virastaan.