Pekka Haaviston salaisen toimeksiannon järjestölle maksettiin 60000 euroa

Ulkoministeri antoi suullisesti salaisen toimeksiannon al-Holin asian selvittämisestä.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) asiaa koskevan perustuslakivaliokunnan käsittelyn aineisto on valottanut lisää al-Holin ISIS-leirin suomalaisten kotiuttamissuunitelmien taustoja.

Asiakirjat paljastavat muun muassa, että ulkoministeri Haavisto antoi heinäkuun 23. päivänä 2019 ”suullisen ja salaisen” toimeksiannon hollantilaiselle Dialogue Advisory Groupille (DAG) ja eläkkeellä olevalle diplomaatti Ilkka Uusitalolle. Tehtävänä oli selvittää suomalaisten tilannetta leirillä ja laatia toimintasuosituksia.

DAG:ssa asiaa hoiti Ruotsia al-Holin kotiutuksissa avustanut Lahib Higel.

Haavisto-paperien mukaan DAG:lla on virallinen ulkoministeriön toimeksianto Syyrian rauhanprosessin selvittämiseksi. Siihen ei konsulipäällikkö Pasi Tuomisen valiokunnalle antaman lausunnon mukaan kuitenkaan kuulu ”tämä salainen osa suomalaisten kotiuttamisen selvittämiseksi”.

DAG on laskuttanut ulkoministeriötä kolmesti loppuvuoden 2019 aikana yhteensä 59 950 eurolla. Syys- ja lokakuulle päivätyt laskut ovat suuruudeltaan 29 950 euroa ja 23 980 euroa. Viimeinen lasku on päivätty joulukuun 31. päivälle ja sen suuruus on 6 020 euroa.

Kyseisten laskujen tiedoksi on merkitty ”asiantuntija- ja tutkimuspalvelut”. Muita yksityiskohtia ei kuitenkaan vielä ole tiedossa, joten ei ole täyttä varmuutta siitä, koskivatko maksut tai osa niistä juuri al-Holin asiaa. DAG ei kuitenkaan ole laskuttanut ministeriötä vuonna 2018 tai vuonna 2020.

Ilkka Uusitalon mahdollisesta laskutuksesta ei ole toistaiseksi mitään tietoa. Tuomisen lausunnon mukaan Uusitalolle ei annettu edes kirjallista toimeksiantoa. Aineiston perusteella kuluja on kuitenkin perustellusti kertynyt niin DAG:lle kuin Uusitalollekin.

– Uusitalo matkusti useita kertoja Lahibin kanssa Irakiin sekä Syyriaan. Uusitaloa voi luonnehtia ensimmäiseksi ministerin erityisedustajaksi, siitä huolimatta, ettei hänelle ole annettu tietojeni mukaan kirjallista toimeksiantoa, Tuomisen lausunnossa esimerkiksi todetaan.

Verkkouutiset uutisoi aiemmin al-Holin suomalaisten avustamisesta koituneen tämän vuoden lokakuun puoliväliin mennessä yhteensä 270 000 euron kulut. Summasta noin 90 000 euroa on mennyt ministeriöstä saatujen tietojen mukaan toteutuneisiin kotiutuksiin ja loput 180 000 euroa on kertynyt muusta leiriläisten avustamiseen liittyvästä viranomaistoiminnasta. Verkkouutiset ei ole vielä saanut ministeriöstä vastausta, onko DAG:n toimista mahdollisesti maksettuja korvauksia sisällytetty tähän summaan.