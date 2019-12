Pekka Haavistolta lausunto tammikuussa – jääviysväitteet kumottiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perustuslakivaliokunta kokoontuu 14. tammikuuta käsittelemään ulkoministerin toimien laillisuutta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kokoontui tänään perjantaina aamulla käsittelemään ulkoministeri Pekka Haavistosta (vihr.) tehtyä muistutusta, jonka kymmenen kansanedustajaa teki Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta al-Hol-asiassa.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoi kokouksen jälkeen, että valiokunta kokoontuu käsittelemään asiaa seuraavan kerran 14. tammikuuta.

– Siihen saakka on annettu ministeri Haavistolle aikaa antaa lausunto tässä asiassa ja samoin tähän kiinteästi liitteenä olevilla virkamiehillä, joita tämä asia koskee, Ojala-Niemelä sanoi toimittajille eduskunnassa.

– Pekka Haavisto voi tulla joko itse kokoukseen ja olla siinä läsnä tai antaa tämän lausuntonsa kirjallisena.

Ojala-Niemelä totesi, että ministerivastuuasioita käsitellään harvakseltaan.

– Ei tämä ihan päivittäistä kauraa ole ja hyvin suurella vakavuudella suhtaudumme tähän ja asiallisesti ja huolella paneudumme.

Muistutuksen allekirjoittajat eivät jäävää itsekään

Ojala-Niemelä kertoi valiokunnan käsitelleen myös jääviyskysymystä eli ovatko ne perustuslakivaliokunnan jäsenet, jotka allekirjoittivat Haavistosta tehdyn muistutuksen, jäävejä käsittelemään ministerivastuuasiaa valiokunnassa.

– Tästä löytyy selkeä oikeusohje, hallituksen esitys annettu vuonna 1999/185, josta löytyy ihan selkeä ohje, että käytännössä on katsottu, että kansanedustaja voi ottaa osaa ministerivastuuasian käsittelyyn perustuslakivaliokunnassa, vaikka hän on esimerkiksi allekirjoittanut sen muistutuksen, jolla ministerivastuuasia on pantu vireille, Ojala-Niemelä sanoi.

Ojala-Niemelä totesi lisäksi, että kyseinen oikeusohje on perustuslakivaliokunnan linjaama.

Puheenjohtaja vahvisti vielä, että muistutuksen allekirjoittaneet henkilöt eivät jäävää itseään. Muistutuksen ovat allekirjoittaneet perustuslakivaliokunnan jäsenistä kansanedustajat Wille Rydman (kok.) ja Heikki Vestman (kok.) sekä valiokunnan varajäsen Sari Tanus (kd.).

Antti Häkkänen ei osallistu valiokuntakäsittelyyn

Lisäksi perustuslakivaliokunta käsitteli kokouksessaan valtakunnanoikeuden jäsenten jääviyttä asian käsittelyssä. Valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) ei aio osallistua lainkaan ministerivastuuasian käsittelyyn perustuslakivaliokunnassa.

– Yksi perustuslakivaliokunnan jäsen on ilmoittanut jääväävänsä itsensä, jos tulee mahdollisesti myöhemmin käsittelemään tätä asiaa valtakunnanoikeudessa. Tämä on entinen oikeusministeri Häkkänen, Ojala-Niemelä kertoi.

Sen sijaan toinen valtakunnanoikeuden jäsen, kansanedustaja Johannes Koskinen (sd.) päätyi toisenlaiseen ratkaisuun.

– Mutta meillä on myös toinen edustaja varajäsenenä, edustaja Koskinen, joka taas puolestaan ilmoitti, että hän osallistuu perustuslakivaliokunnassa asian käsittelyyn eikä tule myöhemmin osallistumaan siihen valtakunnanoikeudessa, jos se asia johtaa siihen, Ojala-Niemelä kertoi.

Puheenjohtajan mukaan jääviyskysymyksistä käytiin ”tarpeellinen ja hyvä keskustelu, mutta ihan hyvässä hengessä”.

– Käytiin läpi juridinen pohja, mitä laki sanoo asiasta.

Asiantuntijakuulemiset tammi-helmikuussa

Valiokunta päätti kutsua kuultavaksi kolmenlaisia asiantuntijoita: perustuslakiasiantuntijoita, rikosoikeuden asiantuntijoita ja hallinto-oikeuden asiantuntijoita.

Perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos Matti Marttunen kertoi, että valtiosääntöoikeuden puolelta asiantuntijoiksi kutsutaan Veli-Pekka Viljanen, Mikael Hidén ja Tuomas Ojanen, hallinto- ja valtiosääntöasiantuntijoista Kaarlo Tuori, Olli Mäenpää ja Heikki Kulla sekä rikosoikeuden asiantuntijoista Sakari Melander, Kimmo Nuotio ja Pekka Viljanen.

Lisäksi valtakunnansyyttäjänvirastosta tulee kuultava ja ulkoministeriöstä konsulipäällikkö Pekka Tuominen.

Asiantuntijakuulemiset ovat vasta tammi-helmikuun vaihteessa. Asiantuntijoita voidaan päättää kutsua myöhemmin lisää, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Oikeuskanslerille päivittäin kanteluja Haavistosta

Oikeuskanslerille on tehty Haavistosta lukuisia kanteluja.

– Niitä on nyt noin parikymmentä ja tulee päivittäin lisää, Ojala-Niemelä kertoi.

Perustuslakivaliokunta ja oikeuskansleri Tuomas Pöysti kävivät tänään kokouksessa läpi työnjakoa siltä osin, mitä oikeuskansleri tutkii ja mitä perustuslakivaliokunta tutkii.