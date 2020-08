Pekka Haavisto Ylelle: Libanonin tilanne vakava

Suomi auttaa Libanonia tavalla tai toisella avustus- ja jälleenrakennustöissä.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan tilanne Libanonissa on hyvin vakava räjähdysten jälkeen. Maan huoltovarmuus on ollut jo korona-aikana kovilla.

Ministeri Haaviston mukaan Suomi auttaa Libanonia tavalla tai toisella avustus- ja jälleenrakennustöissä, kertoo Yle.

Beirutissa tapahtui tiistai-iltana valtava räjähdys. Ainakin 78 ihmistä on kuollut ja noin 4 000 ihmisen arvioidaan loukkaantuneen.

Ulkoministeriö on tavoittanut tähän mennessä 18 suomalaista. 40 suomalaista on jättänyt matkustusilmoituksen oleskelusta maassa. Osa on voinut poistua maasta jo ennen räjähdyksiä.Ulkoministeriön tietojen mukaan yksi Beirutissa ollut suomalainen on saanut vammoja räjähdyksestä.

Ministeri Haaviston mukaan Beirutissa tapahtunut räjähdys on ollut niin voimakas, että myös ulkoministeriön lähetystön työntekijöille olisi voinut sattua vahinkoa.

– On ollut todella onni, että henkilöstölle ei ole tapahtunut mitään. Lähetystö on käyttökelvoton, hän kertoo.

Myös suomalaiset maassa olevat rauhanturvaajat ovat kunnossa.