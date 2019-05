Pekka Haavisto: Vihreillä ja keskustalla syviäkin jännitteitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puheenjohtajan mukaan vihreitä ja keskustaa yhdistää samantyyppinen ajattelu perustulosta.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kertoo käyneensä eilen sunnuntaina pitkän päivälliskeskustelun kahden kesken keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän kanssa.

– Kaikilla puolueilla on varmaankin tällaisia keskinäisiä jännitteitä, jotka ovat tulleet jossakin ryhmissä esiin ja koetetaan ratkoa niitä myös puheenjohtajatasolla, Pekka Haavisto luonnehti tänään maanantaina Säätytalolla.

Haaviston mukaan vihreiden ja keskustan jännitteet koskevat ilmastoa, hiilinieluja ja turvetta.

– Ei ole varmaan yllätys, että on tämäntyyppisiä asioita, joissa on jännitteitä, Haavisto sanoo.

Vaikka näissä asioissa puolueiden välillä on kuilua, niin Haavisto tuo esille, että toisissa asioissa vihreillä ja keskustalla on yhteisiä näkemyksiä.

– Joissakin asioissa kuilulla on syvyyttäkin, mutta sitten on asioita, jotka meitä yhdistää, kuten ajattelu perustulosta on hyvin samantyyppinen ja tällaisesta ylisukupolvisuudesta eli tehdään asioita kestävällä tavalla. Näistä löytyy kyllä aivan samanlaisia ajattelutapoja myöskin keskustan ja vihreiden välillä, Haavisto sanoi.

”Paholainen piilee yksityiskohdissa”

Hallitusneuvotteluiden vetäjän Antti Rinteen (sd.) mukaan hallitusneuvotteluihin osallistuvilla puolueilla on nyt yhteinen näkemys siitä, mikä talousraamin tulisi olla ja suurin piirtein tiedetään, kuinka paljon rahaa on käytettävissä. Rinteen mukaan raami julkistetaan viimeistään hallitusohjelman yhteydessä.

– Varmasti on niin, että paholainen piilee yksityiskohdissa sitten, kun aletaan niitä setviä, Pekka Haavisto sanoo.

Haaviston mukaan hallitusneuvotteluiden työryhmät ovat saaneet nyt talousraamit ja talouskeskustelu on alkanut, minkä seurauksena ryhmät joutuvat tekemään priorisointia.

Haaviston mukaan työryhmien työ on edennyt eritahtisesti: toiset ovat jo saaneet tilannekuvan, keinoluetteloa ja priorisointia valmiiksi, toiset eivät ole vielä edes loppusuoralla. Työryhmien työn pitäisi olla valmiina huomenna tiistaina illalla.

– Tämä viikko on varmaa ratkaiseva sen kannalta, mitä tuloksia saadaan aikaan, Haavisto toteaa.

Haavisto kertoo, että puolueiden puheenjohtajat antoivat entisen kansanedustajan Lauri Ihalaisen (sd.) johtamalle talousryhmälle uusia tehtäviä. Talousryhmän jäsenet olivat eilen mukana puheenjohtajien tapaamisessa.

– Talousryhmälle tulee varmasti koordinoivaa roolia. Puheenjohtajat eivät voi ottaa ihan kaikkea pöydälleen.

Talousryhmä on neuvotellut lauantaina, sunnuntaina ja jatkaa työtään tänään maanantaina.

Hankkeiden rahoitus yhä auki

Haaviston mukaan viikon mittaa selviää, rahoitetaanko tulevan hallituksen hankkeet velkarahalla vai myymällä valtion omaisuutta.

– Rahoitushan on aina herkkä asia, millä tavalla kombinaatio eri hankkeissa, puhutaan vaikka näistä ratahankkeista ja jos niiden ympärille perustetaan yhtiöt, niin millä tavalla yhtiöiden rahoitus järjestetään.

Haavisto sanoo, että hänen mielestään kaikki rahoitusvaihtoehdot pitää pitää auki.

Haaviston mukaan ministeripaikoista ei ole käyty mitään keskustelua, mutta ministereiden määrästä vallitsee hänen käsityksensä mukaan yksimielisyys. Hallitukseen olisi tulossa 18 ministeriä.