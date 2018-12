Pekka Haavisto IS:lle: Vihreillä ollut ehdokasvaikeuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puheenjohtajan mukaan syksy oli vaikeaa aikaa puolueelle.

Pekka Haavisto kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että vihreiden syksyn kannatuslasku ja ympärillä velloneet kohut söivät puolueen kenttäväen uskoa omaan tekemiseen ja vaikeuttivat ehdokasasettelua.

– Ne söivät paljon. Sen näki vaalien ehdokasasettelussakin. Moni sellainen, joka oli periaatteessa ajatellut eduskunta- tai eurovaaliehdokkuutta, saattoi alkusyksystä ajatella, että ei hitsi, mitä järkeä. Että jos multa kysytään vaan kohuista.

Kuusi viikkoa sitten vihreiden puheenjohtajaksi valittu Haavisto kertoo, että monet vihreät kokivat loppukesän ja alkusyksyn ”vapaan pudotuksen vaiheeksi”.

– Ei tiedetty, mihin tämä päätyy. Kannatusta on aina helpompi menettää kuin saavuttaa. Hyvin monet vihreiden kentällä olivat pahoillaan kesästä ja syksystä. He kokivat, etteivät saaneet normaalia työtä, jota valtuustoissa ja kansanedustajat tekevät, näkyviin. Nyt kova pohja on tullut gallupeissa vastaan, ellei jopa käänne parempaan.

– Maakunnista on tullut viestiä, että usko omiin voimiin on palannut. Lokakuun jälkeen on saatu kovaa maata jalkojen alle, Haavisto kertoo IS:lle.