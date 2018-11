Pekka Haavisto: Vihreät kolmen suuren joukkoon hyvä tavoite

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puheenjohtajaehdokkaan mukaan muut mahdolliset ehdokkaat tiedottivat toisilleen, milloin he aikovat kertoa päätöksistään.

Vihreiden puheenjohtajakisaan eilen julkisesti ilmoittautunut kansanedustaja Pekka Haavisto kertoi tehneensä päätöksensä keskiviikkoiltana.

– Keskiviikkoiltana tulin siihen tulokseen. Puolenyön aikaan sain valtuuskunnalle lähtemään sähköpostia, että olen käytettävissä, Pekka Haavisto kertoi tiedotustilaisuudessa. Hän kertoi olleensa silloin Eritreassa, missä on huonot tietoliikenneyhteydet.

Tieto ehdokkuudesta julkistettiin torstaina puolenpäivän jälkeen.

Haavisto kertoi, että mahdolliset puheenjohtajaehdokkaat pitivät yhteyttä ja tiedottivat toisilleen, milloin he aikovat kertoa päätöksistään. Haaviston mukaan toisten kannoista ei kuitenkaan ollut varmuutta ennen kuin ne julkistettiin.

Haavisto sanoi, että monien mahdollisten puheenjohtajaehdokkaiden kalenterit olivat jo täynnä sitoumuksia. Hänen omakin pohdintansa kesti aika kauan, koska hän joutui siirtämään sovittuja menoja pois.

Haaviston mukaan monet puoluevaltuuskunnan jäsenet kertoivat käyvänsä torstaina ja perjantaina paikallisia keskusteluja puheenjohtajaehdokkaista, joten hänen ilmoituksensa tuli viime hetkellä.

Saksan vaalimenestys mahdollista Suomessakin

Haaviston mukaan vihreille etsitään nyt puheenjohtajaa, jonka toivotaan vievän vihreät hyvään menestykseen. Haaviston mukaan se tarkoittaa eduskuntapaikkojen kasvattamista nykyisestä ja eteenpäin menoa kaikissa vaalipiireissä.

– Nyt ei etsitä sellaista, joka panee koko pakan uusiksi, Haavisto sanoi ja kertoi puolueen vaalivalmistelujen olevan jo pitkällä.

Haavisto näki, että uuden puheenjohtajan tehtävänä on antaa työrauhan syksyn jälkeen, kun puolueen gallupmenestys ei ole syksyllä ollut niin hyvä. Lisäksi tehtävänä on tukea ehdokkaiden vaalityötä ja ottaa viimeinen spurtti ehdokashankintaan. Haavisto totesi olleensa itse viime vuosina valtakunnallisten kampanjoiden tekijä. Hän on ollut vihreiden presidenttiehdokas kahdesti.

Haavisto totesi kansainvälisen tilanteen olevan erittäin mielenkiintoinen. Hän sanoi uskovansa, että Suomessakin saataisiin aikaan sellainen kehitys kuin Saksassa, missä vihreiden kannatus on ollut vahvassa kasvussa viimeaikaisissa osavaltiovaaleissa.

Vihreiden tulevista teemoista Haavisto nosti esille ilmaston, sosiaalisen eriarvioistumisen, koulutuksen.

– Puheenjohtajana, jos minut sellaiseksi valitaan, tulen pitämään huolta, että nämä näkyvät, Haavisto sanoi.

Ministerisalkkua ei ole luvattu palkkioksi

Hänen mukaansa vaalit voitetaan hyvällä ehdokasasettelulla ja aktiivisella vaalityöllä koko maassa. Haaviston mukaan nämä ovat ne vaalit, joissa vihreistä voidaan tehdä valtakunnallinen puolue, jolla on edustajia jokaisesta vaalipiiristä.

Haavistolta kysyttiin, onko hänelle luvattu pätkäpuheenjohtajuudesta palkkioksi esimerkiksi ministerin paikka.

– Ei todellakaan. Se asetelma on vielä kaukana, Haavisto sanoi.

Hänen mukaansa pikemminkin pohditaan unelmatavoitetta.

– Vihreät kolmen suuren joukossa olisi hyvä tavoite.

Haavisto ei pidä hyvänä ajatuksena sitä, että hänestä tulisi pitkäaikainen puheenjohtaja vihreille. Haavisto korosti, että monet nytkin puheenjohtajuutta pohtineet tulisivat mieluiten valituksi normaalisti puoluekokouksessa vaalien kautta.

Jos vihreät ovat tulevassa hallituksessa, niin Haavisto sanoi uskovansa, että pystytään tekemään ”sellaisia ratkaisuja, jotka ovat kestäviä”, vaikka puolueelle valittaisiin uusi puheenjohtaja kesäkuun puoluekokouksessa.