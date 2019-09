Pekka Haavisto: Al-Holin leirillä olevilla yksityisyydensuoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministerin mukaan ei voi ’kovin laajasti repostella’ yksityisten asioita.

Eduskunnassa kokoomuksen Ben Zyskowicz muistutti pääministeri Antti Rinteen (sd.) sanoneen kesäkuussa, että hallitus pyrkii mahdollisiman pian ratkaisemaan kantansa al-Holin leirillä oleviin Suomen kansalaisiin.

– Sen jälkeen ministerit ovat toistaneet mielellään ja hartaasti itsestäänselvyyksiä — Suomi on oikeusvaltio, Suomeen on jokaisella suomalaisella oikeus palata ja niin edelleen, Ben Zyskowicz sanoi.

Zyskowicz sanoo ymmärtävänsä asian vaikeuden mutta pitävänsä skandaalina, että nykyinen hallitus ei ole pystynyt kertomaan tavoitettaan tai tahtotilaansa asiassa.

– Halutaanko auttaa aikuisia Suomeen, halutaanko auttaa vain lapset Suomeen, halutaanko auttaa orpolapset Suomeen, vai eikö haluta auttaa ketään Suomeen? Ministeri (Pekka) Haavisto, eikö hallituksen pitäisi pystyä kertomaan Suomen kansalle, mikä on sen tahtotila?

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vastasi näin:

– Sitten kritisoitiin hallitusta siitä, että kerromme itsestäänselvyyksiä Suomen kansalaisten, joista mahdollisesti jotkut ovat avun tarpeessa, tilanteesta. Nämä Suomen kansalaiset ovat henkilöitä, joilla on yksityisyydensuoja ja jotka lähtökohtaisesti eivät ole rikoksista epäiltyjä, Pekka Haavisto sanoi.

– Emme voi tällaisten henkilöiden yksityiselämään ja henkilöiden yksityisyyteen liittyviä asioita, varsinkin kun kysymyksessä on lapsia, kovin laajasti repostella. Tämä on minusta jokaisen kansalaisen perusoikeus, Haavisto jatkoi.

– Totta kai voimme kuvata sitä tilannetta, missä he ovat, mutta emme voi yksittäisen henkilön asioita täällä käydä läpi sillä tarkkuudella, mitä ehkä jotkut toivoisivat. Tilanteet ovat aivan erilaisia eri perheiden kohdalla.

”Täysin itsestäänselvää”

Ben Zyskowicz kiitti mutta huomautti, ettei ulkoministeri hänen mielestään vastannut kysymykseen.

– Kerroitte, että yksittäisten Suomen kansalaisten yksityisyydensuojaan kuuluvia asioita ei voi julkisuudessa käsitellä. Se on täysin itsestäänselvää, eikä kukaan ole sellaista odottanutkaan, Ben Zyskowicz sanoi.

– Mutta kun te käytte näitä keskusteluja tähän tematiikkaan liittyen, kun te selvitätte asioita, olette yhteydessä eri tahoilla, mikä on teidän tavoitteenne, mikä on hallituksen tavoite? Eikö Suomen kansalla ole oikeus tietää tämä?

Zyskowiczin mukaan keskustan Katri Kulmuni sanoi kesällä Porin SuomiAreenassa, että aikuisia ei auteta palaamaan Suomeen.

– Onko tämä hallituksen kanta? Ministeri (Maria) Ohisalo on antanut ymmärtää, että näin ei välttämättä ole, ja itse epäilen, että hallitus ei pysty kertomaan tahtotilaansa, koska se ei ole asiasta yksimielinen, mutta kertokaa sitten rehellisesti se, mikä on hallituksen tavoite tässä asiassa, Zyskowicz pyysi.

Pekka Haavisto vastasi uudelleen ja sanoi yrittävänsä kuvata hallituksen toimintalinjaa. Siinä on hänen mukaansa kolme periaatetta.

– Ensimmäinen asia on tietysti, että kun on suomalaisia lapsia, Suomen kansalaisia, jossakin tilanteessa, vaarallisessa tilanteessa tai hädänalaisessa tilanteessa, pyritään toimimaan niin, että näiden lasten oikeudet kaikin tavoin toteutuvat lapsen oikeuksien sopimuksen ja muiden lasten oikeuksien näkökulmasta, Pekka Haavisto aloitti.

– Toinen viestimme on ollut hyvin selvä: sellaisten henkilöiden, joita ei epäillä mistään rikoksesta, jotka eivät epäilyksen mukaan ole mihinkään rikokseen syyllistyneet, eivät ole syytettynä mistään, niin heillä pitäisi olla mahdollisuus vapaasti liikkua näillä alueilla. Ei ole mitään perustetta pitää heitä internoituna tai muuta, jos ei ole tällaista syytettä tai epäilyä esitetty.

Kolmas kysymys ulkoministerin mukaan on huolenpito kansallisesta turvallisuudesta, ”koska kysymyksessä on kuitenkin alue, jossa terroristijärjestö on pitänyt valtaa ja toiminut”.