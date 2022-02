Pekka Haavisto Venäjän kirjeestä MTV:llä: Tämä on heidän huolensa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministerin mukaan Venäjä ajattelee, että maan turvallisuus on heikentynyt.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) arvioi, että Venäjän Suomelle lähettämässä kirjeessä on kyse samasta kertomuksesta, joka on toistunut myös kirjeissä Yhdysvalloille ja Natolle.

– He ajattelevat, että heidän turvallisuutensa on heikentynyt ja että muut Euroopassa lisäävät omaa turvallisuuttaan heidän kustannuksellaan. Tämä on heidän huolensa, Haavisto sanoi MTV Uutisten haastattelussa.

Haaviston mukaan Venäjän tarkoituksena on etsiä uutta tulkintaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin säännöistä, joiden mukaan jokainen maa voi halutessaan liittoutua.

– Selvästi etsitään nyt tälle säännöstölle sellaisia rajoitteita, jotka liittyvät heidän omaan turvallisuuteensa, Haavisto sanoi.

Ulkoministeri Haaviston mukaan Venäjän ja lännen näkemykset Ukrainan tilanteesta poikkeavat toisistaan. Länsi näkee, että nimenomaan Venäjä on vahingoittanut Ukrainan turvallisuutta.

– Krimin laiton miehitys ja Donbassissa sisällissodan ylläpitäminen. Nämähän ovat vahingoittaneet Ukrainan turvallisuutta, Haavisto sanoi.

Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) vierailevat huomenna keskiviikkona Ruotsissa, ja on todennäköistä, että ministerit keskustelevat myös Venäjän esittämistä vaatimuksista.

– Vielä ei ole päätetty yhteisistä vastauksista, mutta varmasti tulee EU:n koordinaatiota tämän osalta. Ehkä vielä laajemminkin Etyjin puitteissa koordinaatiota, kun nämä ovat kysymyksiä, jotka pitäisi nimenomaan Etyjin puitteissa ratkaista, Haavisto sanoi.

Haavisto ei ole huolissaan Venäjän esittämästä selvityspyynnöstä.

– Niin kauan kuin diplomaattinen raide toimii, silloin on vielä toivoa ilmassa, Haavisto sanoi.