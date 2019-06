Pekka Haavisto: Ukraina tärkeä Euroopan turvallisuudelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukraina-konferenssissa vahvistetaan Ukrainan kansainvälistä tukea.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) osallistuu 1.-2. heinäkuuta Torontossa, Kanadassa järjestettävään Ukrainan uudistuksia käsittelevään konferenssiin.

Konferenssissa saadaan tilannekatsaus Ukrainan uudistusten toimeenpanosta ja vahvistetaan Ukrainan kansainvälistä tukea.

Keskusteluun nousee myös Ukrainan poliittinen tilanne maan valmistautuessa 21.7. järjestettäviin ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin. Huhtikuussa 2019 presidentiksi valittu Volodymyr Zelenskyi osallistuu konferenssiin.

– Ukrainan tulevaisuus on tärkeää koko Euroopan turvallisuudelle. Keskeistä on saada Itä-Ukrainan konflikti loppumaan. Tässä oleellista on kestävän tulitauon aikaansaaminen ja Minskin sopimusten toimeenpano, ulkoministeri Haavisto toteaa tiedotteessa.

Ulkoministeri pitää myös tärkeänä Itä-Ukrainan humanitaarisen tilanteen parantamista.

– Tuemme presidentti Zelenskyin näkemyksiä humanitaarisen tilanteen ja kansalaisten elinolojen parantamisesta Itä-Ukrainassa. Tilanteesta kärsivät erityisesti heikoimmassa asemassa olevat lapset ja vanhukset, Haavisto toteaa.

Suomi korostaa Ukrainan uudistusten merkitystä kansalaisten elinolojen parantamisessa ja yhteiskunnallisen kestävyyden vahvistamisessa. Suomi tukee Ukrainaa kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan, miinanraivauksen ja humanitaarisen avun kautta.

Suomen panos on vahvaa erityisesti Ukrainan opetussektorin uudistamisessa ja energiatehokkuuden parantamisessa.