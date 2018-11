Pekka Haavisto: Tsemppiä Alexander Stubbille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto on tyytyväinen, että Alexander Stubb on ehdolla EPP:n kärkiehdokkaaksi.

Pekka Haavisto sanoo olevansa tyytyväinen myös siitä, että Euroopan kansanpuolue EPP pitää kokoustaan Suomessa.

– Henkilökohtaiset kontaktit merkitsevät paljon myös Eurooppa-politiikassa. Siksi on hienoa, että EPP:n kokousta isännöidään Suomessa. Toivon, että EPP kokouksessaan Suomessa ottaa tavoitteekseen kunnianhimoisen ilmastopolitiikan ja inhimillisen maahanmuuttopolitiikan, hän toteaa tiedotteessaan.

Haavisto on kuitenkin huolissaan siitä, että EPP:n jäsenpuolueiden joukossa on puolueita, jotka ovat lietsoneet vihapuhetta myös maahanmuuttajia kohtaan. Hänen mielestään EPP:n pitäisi tarkastella kriittisesti Unkarin tilannetta, jossa maahanmuuttajien auttaminen on kriminalisoitu.

Haavisto ei myöskään usko Euroopan ulkopuolisiin ns. maihinnousukeskuksiin, joita on suunniteltu siirtolais- ja turvapaikanhakijaongelman ratkaisuksi.

– Olen samalla kannalla kuin nykyinen EU:n komission puheenjohtaja (Jean-Claude) Juncker, joka on todennut, että turvapaikanhakijoiden käsittelykeskukset Pohjois-Afrikassa eivät ole käytännössä toimiva malli, hän sanoo.

Haavisto ehdottaa Dublinin sopimuksen korvaamista integroidulla EU-turvapaikkajärjestelmällä, jota hallinnoi Euroopan turvapaikka-asioiden virasto (EASO) korkeimpien standardien mukaisesti. Tällaisissa järjestelmässä turvapaikanhakija hakisi turvapaikkaa jäsenvaltion sijaan EU:sta, ja turvapaikat ja niiden kustannukset jyvitettäisiin jäsenvaltioiden välillä.

Haaviston mielestä tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa käydään taistelua Euroopan arvoista.

– Haluan lähettää Euroopan konservatiivien kokoukseen vahvan viestin: Eurooppa on yhtä vahva kuin jakamamme inhimillisyyden, oikeusvaltion ja vastuullisen ympäristönsuojelun arvot. Kansainvälinen yhteisö kaipaa kipeästi arvojohtajaa. Tämä rooli EU:n on nyt otettava, hän sanoo.