Pekka Haavisto: Ulkoministeriössä ei tiettävästi ole tapahtunut lainvastaista

Ulkoministeri sanoo nyt, että oikeuskanslerin ratkaisu ei itsessään velvoita viranomaisia toimimaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi eduskunnalle, että Suomi on liittynyt viime kuussa ISISin vastaisen koalition ydinryhmään Washingtonissa.

Haavisto totesi, että al-Holin pakolaisleirillä on noin kymmenen suomalaista naista ja heidän noin 30 lasta, joista valtaosa on alle 5-vuotiaita.

Haavisto sanoi, että Suomen yhteistyötaho suomalaisten lasten osalta al-Holin leirin kurdihallinto, koska Syyrian hallituksella ei ole kontrollia alueella.

Haaviston mukaan Suomen hallitus on pyrkinyt edistämään suomalaisten lasten hyvinvointia leirillä muun muassa kansainvälisten järjestöjen ja Punaisen Ristin kautta.

– Samalla on pyritty selvittämään ehtoja, joita kurdihallinnolla on lasten päästämiseksi pois vahingollisista leiriolosuhteista. Näissä keskusteluissa on selvinnyt, ettei kurdihallinto ole halukas erottamaan äitejä ja lapsia toisistaan ilman huoltajan suostumusta, Pekka Haavisto sanoi eduskunnalle vastatessaan tänään tiistaina oppostion välikysymykseen.

Haavisto korosti, että lapsensa kriisi- ja sotatoimialueelle alun perin vieneet äidit ovat toimineet Suomen viranomaisten antamia neuvoja ja ulkoministeriön matkustusohjeita vastaan.

– Lapset eivät ole voineet vaikuttaa omaan tilanteeseensa, Haavisto totesi.

Aikuiset vastuussa mahdollisista rikoksistaan

Haaviston mukaan turvallisuuskysymykset sekä viranomaisten, kuten Suojelupoliisin, tekemät uhka-arviot on otettava vahvana tekijänä huomioon.

– Aikuiset ovat rikosoikeudellisesti vastuussa mahdollisista rikoksistaan, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan leiristä saatujen tietojen mukaan suomalaislasten oikeus henkiinjäämiseen ja kehittymiseen on vakavasti vaarantunut. Maailman terveysjärjestö WHO:n syyskuussa julkaiseman raportin mukaan 313 alle 5-vuotiasta lasta oli kuollut leirillä joulukuun 2018 ja tämän vuoden elokuun välisenä aikana.

– Tilanne leirillä heikkenee koko ajan. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti Suomella on velvollisuus toimia lasten pelastamiseksi.

Haaviston mukaan al-Holin leirin sisäinen ilmapiiri on erittäin ISIS-myönteinen.

– On suuri vaara suomalaislapsille joutua kasvamaan tällaisessa ympäristössä – käytännössä terroristijärjestön aivopesun uhreina. Suomen valtio ei voi hyväksyä tällaista suomalaisten lasten kaltoinkohtelua. Siten hallitus ei voi myöskään hyväksyä sellaista opposition piiristä esitettyä toimintalinjaa, jossa lapset jätettäisiin leirille, Haavisto sanoi.

Sen vuoksi Haaviston mukaan myös pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen välittömänä tavoitteena on pyrkiä saamaan suomalaislapset pois Al-Holin leiriltä ja kriisialueelta.

Viranomaisten valmistautuneet pitkin syksyä

Haavisto kertoi, että Suomen viranomaiset ovat pitkin syksyä valmistautuneet erilaisia mahdollisia tapahtumakulkuja varten.

– Kun Turkin sotilastoimet 9.10.2019 Syyriassa alkoivat, oli mahdollista, että al-Holin leirin vartiointi sekä ruoka- ja lääkehuolto olisivat luhistuneet, ja suuri joukko leiriläisiä – myös suomalaiset – olisivat lähteneet vaeltamaan kohti Irakin rajaa. Tällaistakin tapahtumakulkua varten oli varauduttava. Samoin kotimaassa on kehitetty viranomaisyhteistyössä valmiutta erilaisiin skenaarioihin varautumiseen, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan al-Holin leirin viimeaikaisiin tapahtumiin liittyy myös väitteitä ihmiskaupasta.

– On epäilty, että leiriltä voisi ”ostaa” pois naisia ja lapsia, ja heidän kulkureittinsä olisi sitten kulkenut erittäin vaarallisten alueiden kautta Länsi-Syyriasta ulkomaille. Tällaista ihmiskauppaa tai kauppaa hädänalaisten tilanteella ei Suomen hallitus hyväksy.

Haaviston mukaan sellainen ratkaisu, että ei tehdä mitään, on mahdoton.

– Pääministeri Marinin hallituksen ulkopolitiikka on ihmisoikeusperustaista. Aiomme täyttää kansainvälisten sopimusten ja perustuslain meille asettamat juridiset ja moraaliset velvoitteet emmekä voi hyväksyä silmien ummistamista ja suomalaisten lasten jättämistä hengenvaaraan.

Oikeuskanslerin lausunto ei velvoita toimimaan

Haavisto sanoi, että viranomaisten toiminta lähtee aina lainsäädännöstä.

– Tässä poliittisesti herkässä kysymyksessä viranomaisten toiminnan oikeudellista pohjaa edelleen selkeytti oikeuskanslerin 9.10.2019 ministerien aiemmista toimista tehtyihin kanteluihin antama ratkaisu. Oikeuskanslerin ratkaisu ei itsessään velvoita viranomaisia toimimaan, mutta se kuvaa perustuslaista ja kansainvälisistä sopimuksista tulevia velvoitteita, jotka edellyttävät toimia ainakin lasten kotiuttamiseksi, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan ”asiaa on lähdetty sittemmin ratkaisemaan viranomaisen tekemän tapauskohtaisen harkinnan pohjalta”.

– Tätä varten ulkoministeriössä asetettiin ulkoministerin erityisedustaja toimimaan 23.10.2019 alkaen, ja hänen toimintaohjeensa esiteltiin iltakoulun yhteydessä edelliselle hallitukselle 31.10.2019. Erityisedustajan tehtävänä on ollut varmistaa Syyriassa leirillä pidettyjen suomalaisten lasten henkilökohtaisen turvallisuuden ja perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen perustuslain ja Suomen ratifioimien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Tämän jatkoksi hallitusryhmät ovat Haaviston mukaan eilen maanantaina tehneet yhteisymmärryksessä linjauksen, jonka pohjalta laaditaan valtioneuvoston periaatepäätös. Linjaus on julkaistu eilen ja sen keskeisenä ajatuksena on kotiuttaa suomalaiset lapset niin piaan kuin mahdollista.

– Kotiuttaminen tapahtuu viranomaisen tekemän tapauskohtaisen harkinnan perusteella lainsäädäntöömme sekä kansainväliseen oikeuteen nojaten. Toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö ja ulkoministerin väliaikainen erityisedustaja, joka johtaa viranomaisten yhteistyötä.

Haaviston mukaan osana tapauskohtaista yksilöllistä harkintaa toimivaltainen viranomainen pyrkii kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan, ettei Suomessa asuville henkilöille koidu turvallisuusuhkaa.

Hallitus arvioi myös tarpeet lainsäädännön muutoksiin liittyen terroristiseen toimintaan sekä tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön.

Lapsia koskevista ratkaisuista informoidaan valiokuntaa

Haavisto totesi, että opposition välikysymys kysyy myös eduskunnalle annetusta tiedosta. Hän totesi asian olleen esillä edellisen kerran eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa 3. joulukuuta.

– Tuon kokouksen päätteeksi ulkoasiainvaliokunta päätti, että on saanut tarvitsemansa tiedot. Myös uuden hallituksen aikana olen ulkoministerinä aina valiokunnan käytettävissä tässäkin asiassa, Haavisto sanoi.

– Mikäli al-Holin leirillä olevia suomalaisia lapsia koskevia ratkaisuja voidaan tehdä, näistä informoidaan aina myös ulkoasiainvaliokuntaa asianmukaisesti, Haavisto jatkoi.

Haaviston mukaan ulkoministeriössä al-Holiin liittyviä asioita on valmisteltu virkavastuulla, ja ulkoministeriö toimii tässä asiassa myös muita ministeriöitä koordinoivana ministeriönä.

– Hallituksella ei ole tiedossa, että ulkoministeriön tässä työssä olisi tapahtunut mitään lainvastaista. Saman on osaltaan todennut myös ulkoministeriön ylin virkamiesjohto.

Haavisto sanoi, että yksilöitä sekä heidän terveys- ja turvallisuustietojaan koskevat asiat ovat luottamuksellisia salassapitosäännösten vuoksi.

– Luottamuksellisuus on myös edellytys sille, että lasten kotiutuminen leiriolosuhteista Suomeen onnistuu ja tapahtuu turvallisesti. Viranomaiset eivät avaa – eikä heidän kuulu avata – julkisuudessa tällaista toimintaa ja siihen liittyvää varautumista.

Haavisto totesi, että Suomen ylimpänä laillisuusvalvojana oikeuskansleri arvioi kanteluita ja ilmoituksia ja antaa niistä ratkaisunsa aikanaan.

Haaviston mukaan al-Holin leirillä olevien lasten auttaminen normaaliin, turvalliseen elämään ja päiväkotiin tai koulunpenkille on hallituksen mielestä tärkeä osa radikalisaation vastaista työtä.