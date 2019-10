Pekka Haavisto: Suomi tukee Ukrainaa miinatoiminnalla

Ulkoministeri Pekka Haavisto vierailee Ukrainassa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tapaa Ukrainan ulkoministerin Vadym Prystaikon, Ukrainan uudistuksia tukevia asiantuntijoita sekä Euroopan turvallisuus– ja yhteistyöjärjestö Etyjin tarkkailumission edustajia Ukrainassa 31.10.-1.11.

Ministeri Haavisto matkustaa myös Itä-Ukrainaan kontaktilinjalle yhdessä Ukrainan varaulkoministeri Yehor Bozhokin kanssa.

Ministerit keskustelevat kahdenvälisistä asioista, Itä-Ukrainan tilanteesta, EU-asioista ja Ukrainan uudistusten etenemisestä. Suomen tuki Ukrainan alueelliselle koskemattomuudelle ja suvereniteetille on vahvaa, ja kahdenväliset suhteet aktiivisia.

Presidentti Sauli Niinistö vieraili Ukrainassa syyskuussa. Suomi on tukenut Ukrainaa vuodesta 2014 lähtien yli 48 miljoonalla eurolla.

– Suomi tukee Ukrainaa erityisesti kehitysyhteistyön, siviilikriisinhallinnan, humanitaarisen avun ja miinatoiminnan avulla. Itä-Ukraina on yksi maailman miinoitetuimmista alueista. Olemme valmistelemassa 600 000 euron lisätukea humanitaariseen miinatoimintaan, ministeri Haavisto toteaa tiedotteessa.

Suomi tukee Normandia-ryhmän ja Etyjin pyrkimyksiä Itä-Ukrainan konfliktin ratkaisemiseksi. Minskin sopimusten toimeenpano on konfliktin ratkaisun perusta. Myönteisiä askeleita tähän suuntaan on otettu, viimeisimpänä joukkojen vetäytymisen aloittaminen Zolotessa.

Ukrainan uudistusten eteneminen on tärkeää kansalaisten elinolosuhteiden ja yhteiskunnallisen kestävyyden parantamiseksi. Presidentti Zelenskyin hallinto on osoittanut vahvaa sitoutumista uudistusten läpivientiin.

EU on Ukrainan suurin tukija. Tuen kokonaismäärä vuodesta 2014 alkaen on yli 15 miljardia euroa.

– Suomen panos Ukrainan opetusalan ja energia-alan uudistuksiin on merkittävä. EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiolla (EUAM, EU Advisory Mission) on keskeinen rooli oikeusvaltion alalla. Olen tyytyväinen, että Antti Hartikainen on johtanut operaatiota kesäkuusta lähtien. Suomella on myös vahva panos Etyjin tarkkailumissiossa, Haavisto toteaa.