Pekka Haavisto: Suomalaisilla ISIS-lapsilla ja -aikuisilla oikeus palata

Ulkoministerin mukaan ’nyt puhutaan suomalaisista henkilöistä’.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen Pia Kauma sanoi al-Holin suomalaisten tilanteen olevan varsinainen sekasotku, jossa hallituksen puolueet ovat erimielisiä ja ulkoministeriötä johdetaan ”varsin erikoisella tavalla”.

Kauman varsinainen kysymys koski orpolapsia. Kansanedustaja sanoi muiden pohjoismaiden linjan tuoda orpolapsia johtuvan siitä, että silloin ei jouduta käsittelemään aikuisiin liittyvää problematiikkaa.

– Nyt jos hallitus – te aiotte tuoda myös lapsia, joilla on vielä elossa olevia vanhempia, niin mikä on silloin perheenyhdistämispolitiikkanne? Tuodaanko jatkossa myös heidän äitinsä sekä mahdollisesti taistelijaisänsä tänne Suomeen? Miten aiotte menetellä?, Pia Kauma kysyi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vastasi näin:

– Ulkoministeriössä tämä asia on vaikea, niin kuin se on kaikille suomalaisille vaikea. Ulkoministeriössä kuitenkin voi olla vain yksi toimintalinja, se on se toimintalinja joka on käyty läpi siellä hallituksen iltakoulun yhteydessä.

Haavisto sanoi tarjoutuneensa puolueiden eduskuntaryhmien kokouksiin kertomaan lisätietoa.

– Sitten tähän kysymykseen näistä orpolapsista ja tavallisista lapsista. Kuten ministeri (Katri) Kulmuni tässä toi esiin, nyt puhutaan suomalaisista henkilöistä, niin lasten kuin aikuisten osalta. Sillä tavalla heillä on Suomen perustuslain turva, oikeus palata Suomeen, kun tämä paluu voi tapahtua, Pekka Haavisto sanoi.

– Tässä mielessä ollaan suomalaisten kanssa tekemisissä, kaikin tavoin, Haavisto jatkoi.