Pekka Haavisto: Sote-palvelujen markkinamalli lisää riskejä

Vihreiden puheenjohtajan mukaan voitontavoittelu ja vanhusten hoivapalveluiden järjestäminen sopivat huonosti yhteen.

– Kun Suomen väestö ikääntyy, monenlaisen avun ja hoivan tarve kasvaa. On varmistettava, että palveluissa henkilöstöä on riittävästi ja jokainen saa asianmukaisen hoidon. Siihen on jokaisen voitava luottaa. Sääntöjen on oltava kirkkaat ja samat kaikille: niin yksityisille kuin julkisille toimijoille, Vihreän liiton puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoo.

Hänen mukaansa voitontavoittelu ja vanhusten hoivapalveluiden järjestäminen sopivat huonosti yhteen. Kenenkään ei pitäisi puhua sellaisen markkinatalouden puolesta, jossa voittoa tuotetaan viemällä vanhusten palvelut minimiin – tai sen alapuolelle.

– Nyt esillä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinamalli lisää riskejä vastaavaan toimintaan. Tiedämme, että julkisella sektorilla toimitaan virkavastuulla, ja julkisen sektorin toiminta ja voimavarat ovat suoraan poliittisten päättäjien ohjauksessa. On tärkeää, että kunnat – ja tulevaisuudessa maakunnat – kehittävät valvontaa niin, että ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa, Haavisto sanoo.

Asiakkaiden, potilaiden ja henkilökunnan reklamaatioihin on suhtauduttava aina vakavasti ja tarkastuskäyntejä on voitava tehdä myös etukäteen ilmoittamatta.

– On välttämätöntä tukea niitä hoitajia, jotka kertovat huoliaan omista yksiköistään. Työpaikoilla ei saa vallita pelon ilmapiiri, jossa työnantaja yrittää painostaa epäkohtia esiin nostavia työntekijöitä. Korjauksia ehdottavia työntekijöitä tulee palkita, ei rangaista.

Kilpailutus on Haaviston mukaan osattava tehdä niin, ettei hinta ole tärkein ja ainoa tekijä.