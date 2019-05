Pekka Haavisto: Ratkaistavista asioista käydään kovaa vääntöä

Vihreiden puheenjohtajan mukaan budjetin rahoituspuoli nojaa osittain työllisyyden paranemiseen.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat löysivät eilen illalla yhteisymmärryksen talouden kokonaisuudesta, ja menot ja tulot ovat nyt tasapainossa.

Vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston mukaan edelleen on ”kohtuullinen määrä” auki olevia kysymyksiä.

– Eilen päästiin monissa asioissa eteenpäin, mutta asioita riittävä vielä ratkaistavaksi tällä viikolla, Pekka Haavisto sanoi Säätytalolla tänään tiistaina aamulla.

Haavisto kertoo, että ratkaistavia asioita on vielä eri pääluokissa, budjetin eri osa-alueilla sekä rahoitukseen liittyvissä lainsäädännöllisissä tavoitteissa.

– Niistä käydään melkoisen kovaa vääntöä ryhmienkin välillä, Haavisto sanoi.

Budjetin mittaluokasta ja rahoituksesta yhteinen käsitys

Haavisto kertoi, että hallitusneuvotteluissa on katsottu valtion budjettia vuoden 2023 tasossa.

– Mittaluokasta ja sen rahoituksesta on yhtenäinen käsitys. Sitten joistain infrastruktuuri-investoinneista ja niiden mittaluokasta on yhteinen käsitys. Mittaluokat on nyt eilen käsitelty, Haavisto kertoi puheenjohtajien löytämästä yhteisymmärryksestä.

Haavisto sanoi, että ratahankkeita on käsitelty.

Haaviston mukaan hallituspuolueilla on yhteinen ajatus, että 75 prosentin työllisyystasoon päästään.

– Koko ajan etsitään keinoja. Yksi hidastava tekijä tässä on ollut, kun on katsottu eri luokkia ja eri menoryhmiä, niin on haluttu laskea työllisyystoimet ja miten se vaikuttaa työllisyyteen. Tämä on kyllä ollut yhteisesti sovittu näkökulma.

Haaviston mukaan budjetin rahoituspuoli tulee nojaamaan osittain siihen, että työllisyys paranee ja sitä kautta myös valtiontalouden tila paranee.

Infrahankkeilla vaikutusta työllisyyteen

Haaviston mukaan valtion ja julkisen talouden alijäämien suhteen on ”aika tiukat raamit tällä hetkellä keskustelussa”.

– Infrastruktuurimenoista ymmärretään, että siellä on kertaluonteisia menoja, joilla on työllisyysvaikutusta, mutta ennen kaikkea jos ajattelee esimerkiksi rautatieyhteyksien parantamista, niin näillä on ekologisessa mielessä että aluepolitiikan kannalta merkitys.

Investointien suuruusluokasta Haavisto ei todennut muuta kuin että kyse on ”merkittävistä” investoinneista.

Haavisto ei ota kantaa hallitusohjelman valmistumisaikatauluun.

– Alaryhmät ovat aloittaneet tänään kokoontumisensa ja kuinka paljon niillä menee aikaa, en osaa sitä arvioida vielä.

Hallitusneuvotteluiden vetäjä Antti Rinne (sd.) arvioi, että asiakohtaisten neuvotteluryhmien työ valmistuisi tänään illalla ja hallitusohjelman sisältö olisi valmis huomenna keskiviikkona.

