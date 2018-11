Pekka Haavisto MTV:llä: Aktiivimallissa nähdään vielä korjauksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aktiivimallista on tullut vihreiden puheenjohtajan mukaan joillekin liian suuri kuorma.

Vihreiden vastavalittu puheenjohtaja Pekka Haavisto uskoo, että tulevalla hallituskaudella tehdään muutoksia aktiivimalliin.

− Uskon, että aktiivimallissa nähdään vielä korjauksia. Tässä aktiivimallissahan kävi niin, että sellaisten ihmisten kohdalla, joilla se jatkuva työnhaku on oikeastaan aika tuloksetonta, niin eihän tällaista tyhjäkäyntimyllyä voi loputtomiin käydä, Pekka Haavisto sanoi MTV:n Huomenta Suomessa.

− Hallituksen piirissäkin näyttää olevan tunne, että meni vähän överiksi joiltakin osin. Siitä on tullut joillekin henkilöille liian suuri kuorma, jotka joutuva siinä oravanpyörässä liikkumaan. Ja sitten tietysti byrokratia, kun näitä hakemuksia tulee uudestaan ja uudestaan. Aktiivimallihan ei alun perinkään kohdellut tasapuolisesti, jos ajatellaan vaikka joitakin paikkakuntia, joissa on erittäin vaikea löytää työtä, eli tässä on myös alueellisia epäoikeudenmukaisuuksia.

Haavisto on sanonut uskovansa, että vihreät voisivat tulevissa eduskuntavaaleissa päästä kolmen suurimman puolueen joukkoon.

Tulevan hallituksen tulisi Haaviston mukaan tuoda ilmastoteema ”jokaiseen asiaan”. Vihreät haluaa esimerkiksi puuttua yritystukiin, jotka ovat Haaviston mukaan menneet väärään suuntaan, kun on tuettu esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

− Kun Suomeen tulee uusi hallitus, niin hallituksen ohjelman on oltava sellainen, että jokaisessa asiassa on otettava nämä ilmasto- ja ympäristökysymykset huomioon. Nythän elämme maassa, jossa ulkoministeri ja hänen puolueensa on ilmastoskeptikko. Ei uskota, että tiedemiesten raportit ovat totta. Näin ei voi jatkua, Haavisto sanoi.

Myös perustulokokeilun tulisi hänen mielestään olla tulevan hallituksen ohjelmassa.

− Tällä hallituskaudella oli lupaavaa, että toteutettiin perustulokokeilu. Se sitten hyytyi ihan kesken matkan. Minusta tulevalla hallituskaudella olisi hyvä kokeilla sitä sillä tavalla, että katsotaan, mitkä ovat tulokset, mitkä vaikutukset, kun tällanen malli olisi. En käy huutokauppaa, millä tasolla se olisi. Sekin on vähän sellainen kokeiluasia.

− Sehän vapauttaisi ihmisiä tekemään ratkaisuja ja ottamaan vastaan tilapäistäkin työtä. Jotain uudistusta tarvitaan työmakkinoille, koska varsinkin tilapäisen työn vastaanotto ollut heikkoa, Haavisto sanoo.