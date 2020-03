Pekka Haavisto: Muutama tuhat matkailijaa palaamassa Suomeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ensimmäiset kotiutuslennot saapuvat Kyprokselta ja Portugalista Suomeen perjantaina.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) kertoo, että suomalaisia on maailmalla matkustusilmoitusten mukaan vielä noin 41 000. Näistä noin puolet on matkailijoita.

Suomalaisia on Espanjassa yli 7 000, Yhdysvalloissa yli 3 00 ja Thaimaassa yli 3 000 . Kaikki matkailijat eivät kuitenkaan tee matkustusilmoitusta tai peru sitä, joten luvut ovat suuntaa-antavia.

– Ulkoministeriö on ollut yhteydessä tuhansiin matkailijoihin. Arviolta vielä muutama tuhat matkailijaa on palaamassa, Pekka Haavisto kertoi tänään torstaina tiedotustilaisuudessa.

Ulkoministeri korosti, että nyt on viimeinen hetki tehdä matkustusilmoitus, sillä sitä kautta tiedotetaan paluumahdollisuuksista.

Haaviston mukaan kaupalliset lentoyhtiöt edelleen ensisijainen keino tulla Suomeen. Esimerkiksi Finnair lentää vielä useista Euroopan kohteista Suomeen.

Lento Pafokselta 290 euroa

Valtioneuvosto on tehnyt eilen päätöksen, jonka pohjalta ulkoministeriö voi järjestää tuettuja kotiutuslentoja matkailijoille.

– Kotiutuslennot ovat maksullisia, niihin osallistujat maksavat oman matkansa. Tukemalla lentojen järjestämistä pyrimme pitämään hinnat kohtuullisina, Haavisto sanoi.

Ensimmäiset palautuslennot järjestetään tämän viikon perjantaina Kyprokselta ja Portugalista. Lentoja voi ostaa varausjärjestelmän kautta ja tietoa siitä saa Finnairin verkkosivuilta. Esimerkiksi lento Pafokselta maksaa 290 euroa.

– Myös muiden EU-maiden kansalaisia voi näille kotiutuslennoille tulla, Haavisto sanoi.

Haavisto kertoi, että tukilentoihin on varattu budjetista neljä miljoonaa euroa. Ulkoministeriö julkistaa lentojen kokonaiskustannukset lentojen päätyttyä.

Näin ulkomailta palaajan tulee toimia

Haavisto ohjeisti kotiinpalaavia jäämään 14 vuorokaudeksi karanteeniin, ettei koronavirus leviä.

– Älä mene sellaisiin julkisiiin kulkuyhteyksiin, joissa viruksen tarttuminen voi olla riskinä. Mene taksilla, käytä omaa autoa, Haavisto neuvoi.

Lisäksi fyysisiä kontakteja on vältettävä, pidettävä kahden metrin turvaväli ja hengistyssuojainta käytettävä tarvittaessa. Omaisten lisäksi kotiinpaluusta on ilmoitettava viranomaisille, eli matkustusilmoitus on pidettävä ajantasalla.

Haavisto ei osannut sanoa, kuinka paljon suomalaisia on palannut jo maailmalta. Hän piti julkisuudessa esiintynyttä lukua 200 000 matkailijasta suurena määränä.

Haavisto piti valitettavana sitä, että esimerkiksi turvavälikäytäntöjä ei ole lentokentällä noudatettu. Hänen mukaansa tilanne on pyritty ottamaan nyt haltuun.

– Lentokentällä on varmasti johtaja, joka pystyy nämä määräykset, jotka on annettu kaikille kansalaisille, toimeenpanemaan myöskin lentoasemalla, Haavisto totesi.