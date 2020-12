Pekka Haavisto: Lasten auttaminen oli velvollisuutemme

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeri kertoo helpottuneensa perustuslakivaliokunnan linjauksesta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo olevansa helpottunut perustuslakivaliokunnan ratkaisusta, jonka mukaan edellytyksiä syytteiden nostamiseksi ei ole.

– Haluan ilmaista helpotuksen tunteen, tässä on aika pitkä eli vuoden kestänyt prosessi takana. On hienoa, että perustuslakivaliokunta on sen saanut tänään päätökseen, Pekka Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessa.

Valiokunta oli käsitellyt ulkoministerin toimista viime joulukuussa jätettyä muistutusta. Siinä viitattiin Haaviston toimiin Syyrian al-Holin leirin suhteen ja pyrkimykseen siirtää ministeriön konsulipäällikkö toisiin tehtäviin.

– Tässä kymmenen kansanedustajan muistutuksessa esitettiin neljä vakavaa syytöstä. Perustuslakivaliokuntaa pyydettiin selvittämään, ylittyykö perustuslain 116. pykälässä asetettu ministerivastuun kynnys. Tänään on kuultu, että tämä kynnys ei ylity, Haavisto totesi.

Muistutuksessa pyydettiin myös selvittämään, oliko ulkoministeriön virkamiehiä painostettu toimimaan lainvastaisella tavalla al-Holin palautusten järjestämisessä. Pekka Haavisto huomautti, että asiaa on käsitelty perusteellisesti nyt lähes vuoden ajan.

– Omissa lausunnoissani perustuslakivaliokunnalle olen tuonut esiin, miten tarkasti vaikeassa al-Holin asiassa toimittiin hallituksen sisällä ja myös oikeuskansleria tarvittaessa konsultoiden, ministeri sanoi.

– Oli kaiken aikaa selvää, että hädänalaisten suomalaisten lasten auttaminen on myös juridinen velvollisuutemme. Siihen velvoittaa sekä Suomen oma lainsäädäntö että kansainvälinen lapsen oikeuksien yleissopimus. Toimivaltainen viranomainen tässä asiassa on koko ajan ollut ulkoministeriö, Haavisto jatkoi.

