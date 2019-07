Pekka Haavisto: Länsi-Balkanin vakaus Suomen etu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeri tapaa Puolassa Länsi-Balkanin maiden kollegoitaan ja tuo esiin Suomen EU-puheenjohtajakauden painotuksia.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) osallistuu 4. heinäkuuta Poznańissa, Puolassa järjestettävään Länsi-Balkania koskevaan kokoukseen.

Kokouksen pääaiheita ovat Länsi-Balkanin alueellinen yhteistyö ja EU-näkymän vahvistaminen.

– Länsi-Balkan on Euroopan sydämessä oleva alue, jonka vakaus on myös Suomen etu. Alueellinen yhteistyö on keino vakauden ja vaurauden lisäämiseen. Kyse ei ole pelkästään hallituksille kuuluvasta asiasta, vaan nuoret ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat avainasemassa, ulkoministeri Haavisto toteaa tiedotteessa.

Ulkoministeri korostaa, että Länsi-Balkanin maiden tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota oikeusvaltiokehitykseen.

– Tarvittavat uudistukset liittyvät kiinteästi Länsi-Balkanin maiden EU-lähentymiseen, mutta ne hyödyttävät maiden kansalaisia jo ennen jäsenyyden toteutumista.

Kokouksen yhteydessä ulkoministeri tapaa Länsi-Balkanin maiden kollegoitaan ja tuo esiin Suomen EU-puheenjohtajakauden painotuksia.

Kokoukseen osallistuvat Länsi-Balkanin maat ja EU-maista mm. Saksa ja Ranska. Ulkoministerien kokous on osa Berliinin-prosessin vuosittaista huipputapaamista.

Berliinin-prosessi käynnistyi viisi vuotta sitten Saksan aloitteesta ja sen päätavoite on Länsi-Balkanin alueellisen yhteistyön kehittäminen.