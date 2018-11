Pekka Haavisto kiristäisi EU:n päästötavoitetta

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto vaatii Suomelta ja EU:lta nopeampia päästövähennyksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Pekka Haaviston mielestä EU:n komission keskiviikkona julkaisemat ehdotukset ilmastopäästöjen vähentämiseksi eivät ole riittäviä.

– Ilmastonmuutoksen kohtalo ratkaistaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Olen pettynyt, että EU:n komissio ei esitä päästövähennystavoitteen kiristämistä vuoteen 2030 mennessä. EU:n pitäisi vähentää päästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen on rajoitettavissa 1,5 asteeseen, hän sanoo.

Ilmastopolitiikkaa seuraavan kansalaisjärjestön Climate Action Networkin (CAN) mukaan Suomi asettuu EU-maiden vertailussa keskikastiin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomi saa kansalaisjärjestöltä arvosanan “huono”. Moitteita saavat hiilinielujen vähentäminen ja biomassan kestävyyskriteerien vesittäminen.

– Suomen ei pidä toimia EU:ssa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa vastaan. Meidän on pyrittävä EU:n kärkimaiden joukkoon ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ilmastonmuutos on suurin ihmiskuntaa koskaan kohdannut haaste. Suomalaisella ympäristöteknologialla on yhä enemmän käyttöä ilmastonmuutoksen torjunnassa maailmalla ja sen merkitys viennillemme kasvaa. Suomen on ajettava myös EU:ssa tiukempia päästövähennyksiä, Haavisto sanoo.

Hänen mukaansa kestävän ilmastopolitiikan on oltava ensi vuonna alkavan Suomen EU-puheenjohtajakauden agendan kärjessä.

– EU:n puheenjohtajamaana Suomelle avautuu hyvä tilaisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan huomattavasti kokoaan suuremmin. Ilmastopolitiikasta pitää tehdä yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden kärkiteemoista, Haavisto sanoo.