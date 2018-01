Pekka Haavisto ja Sauli Niinistö vaalitentissä: Tästä sitaatista kuuma sananvaihto

Presidenttiehdokkaat väittelivät tiistaina Helsingin Sanomain ja Ilta-Sanomien tentissä. Alla on nähtävillä video kuumasta sananvaihdosta aivan tentin lopulla. Ehdokkaat saivat vielä kysyä joltain toiselta ehdokkaalta asian, joka oli jäänyt hampaankoloon.

Pekka Haavisto esitti Sauli Niinistölle kysymyksen, joka viittasi sunnuntaisen Alma Median tentin kohtaan. Verkkouutiset kertoi siitä sunnuntaina tästä avautuvassa jutussaan, josta löytyy myös Sauli Niinistön alkuperäinen sitaatti.

Näin Pekka Haavisto sanoi nyt:

– Keskustelimme aktiivimallista, oli paljon palautetta siitä pitäisikö presidentin siihen lainkaan puuttua. Keskustelin Sauli kanssasi siitä, ja totesit aktiivimallin osalta, kun kysyin olisiko voinut jättää lausuman tai olisiko presidentti asiaan voinut puuttua: ”En viitsinyt kommentoida, olisi ollut naurettavaa”. Ajattelen suomalaisia työttömiä, joihin tämä aktiivimalli iskee, ajattelen niitä perheitä joihin se vaikuttaa – mikä siinä on naurettavaa?, Pekka Haavisto kysyi.

Sauli Niinistö vastasi näin:

– Miksi sinä muuntelet minun puheeni? Haluan ensin tietää sen – siis tahallisesti muuntelet minun puheeni? Minähän sanoin että eduskunta lausui jo – et taida muistaa itse mitä olet lausunut siellä – mutta joka tapauksessa eduskunta lausui sen lain yhteydessä ponnessa, joka on valiokunnan ponsi, vahvisti sen, että pitää seurata tilannetta niin ettei kukaan menetä työttömyysetuaan sen vuoksi ettei ole tarjolla työvoimapalvelua. Olen täsmälleen siitä samaa mieltä, Sauli Niinistö aloitti.

– Mutta et sanonut sitä?, Pekka Haavisto sanoi väliin.

– Sanoin nimenomaan tämän, että eduskunta jo lausui sen, mitä olisin voinut kirjoittaa joten olisi ollut suorastaan naiivia että presidentti kirjoittaa tärkeän näköisenä saman minkä eduskunta on jo itsekin lausunut. (”Sen voisi sanoa ulos”, Pekka Haavisto sanoi väliin). Tässähän kävi sitten niin, että, en tiedä, eduskunnan lausunto varmaan aiheutti sen – ehkä sekin, että minäkin kuitenkin suullisesti vahvistin olevani eduskunnan lausunnon kannalla – että hallitus on nyt sitten satsannutkin niihin työvoimapalveluihin jo. Siitä huolimatta asiaa seurataan niin kuin eduskunta lausuu. Mutta älä hyvä Pekka väärentele minun puheitani, Sauli Niinistö sanoi.

– Ei ollut mitään väärennöstä tässä! Ei ollut väärennöstä, Pekka Haavisto sanoi.

– Se oli… Irrotit vain sen lopun, ja se oli täydellisen tahallinen väärennös, Niinistö sanoi.

– Se lause oli oikein, Haavisto sanoi.

Näin sanottiin

Verkkouutiset kertoi jutussaan sunnuntaina 21.1.2018 kyseisestä aiemman tentin kohdasta seuraavasti:

”Sauli Niinistö vastasi, että Pekka Haavisto olisi tarkkaan lukemalla ’mitä päätit’ huomannut eduskunnan lausuneen aktiivimallista, että on vaara ettei tavoite toteudu ja siksi asiaa halutaan seurata.

– Ja siksi minä en viitsinyt kirjoittaa uudelleen samaa lausumaa. Se olisi ollut naurettavaa, suoraan sanottuna.”

Sauli Niinistö sanoi siis alun perin, että olisi ollut naurettavaa presidentiltä kirjoittaa eduskunnan lausuma uudelleen.

Pekka Haavisto väitti Sauli Niinistön sanoneen ”en viitsinyt kommentoida, olisi ollut naurettavaa”. Haavisto siten antoi Niinistön käyttämälle naurettavaa-sanalle väärän asiayhteyden.

Mikäli alla oleva video ei näy oikein, sen voi katsoa tästä linkistä.

Encore-faktantarkistus on tehty. Lopputulos on mielestäni se, että Haavisto on väärässä, Niinistö on oikeassa. https://t.co/1XXM31EFoB

— Paavo Teittinen (@PaavoTeittinen) January 23, 2018