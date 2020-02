Pekka Haavisto IS:lle: En tunnista rikoksia tapahtuneen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministerin mukaan on hyvä, että asia selvitetään perusteellisesti.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) katsoo, ettei hänen jatkolleen ulkoministerinä ole esteitä esitutkintaprosessista huolimatta.

Hän sanoo Ilta-Sanomille, ettei ”tunnista mitään rikoksia tietenkään tässä tapahtuneen”.

– Se on hyvä, että selvitetään perusteellisesti. Siellä on selvästi saatu selvyyttä moniin kysymyksiin, joita siellä on ollut, Pekka Haavisto toteaa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti keskiviikkona pyytää valtakunnansyyttäjältä esitutkintaa ulkoministerin toimista al-Hol-tapauksessa. Esitutkinnassa selvitetään, onko ulkoministeri syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen tai virka-aseman väärinkäyttämiseen.

Prosessin arvioidaan kestävän syksyyn asti.

– Mutta pystyn ihan työtäni hoitamaan. Mennään tällä eteenpäin. Kunnioitan täysin [perustuslakivaliokunnan] prosessia, tämäntyyppinen prosessi on kaikkien oikeusturvan kannalta hyvä, ulkoministeri toteaa.

LUE MYÖS:

Maria Ohisalo HS:lle: Pekka Haavisto voi jatkaa (VU 19.2.2020)

”Kosto” – valiokunnassa raju termi Pekka Haaviston toimista (VU 19.2.2020)