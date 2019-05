Pekka Haavisto: Ilmastotavoitteista on pidettävä kiinni

Vihreät eivät ole valmiita tinkimään ilmastotavoitteista.

– Ilmastotavoitteet ovat asia, josta me emme tule tinkimään. Elämän jatkuminen maapallolla, hyvinvointimme, taloutemme on kokonaan riippuvainen ympäristöstämme. Kahdeksan puoluetta on sitoutunut tavoitteeseen pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Uskon, että keinoista on mahdollista päästä yhteisymmärrykseen, vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi vappupuheessaan.

Haavisto puuttui jälleen keskusteluun Kemiin suunnitteilla olevasta sellutehdasta.

– Kaikki ymmärtävät, että uudet työpaikat ovat aina myönteinen asia. Mutta nyt on oikea hetki pysähtyä myös miettimään, miten metsäteollisuus varmistaa, että Suomi pysyy ilmastotavoitteissaan ja miten luonnon monimuotoisuus turvataan. Tähän ei saada vastausta, ellei Suomen metsäteollisuus kokonaisuudessaan ota haastetta vastaan. Hiilinieluista on pidettävä huolta, hiilijalanjälkeä vähennettävä ja suunnan oltava kohti jalostusasteeltaan entistä korkeampia tuotteita. Puurakentaminen on saatava uudelleen kunniaan, Haavisto sanoi.

Hänen mukaansa ilmasto, ympäristö ja koulutus tulevat olemaan esillä myös eurovaaleissa.

– Suomi, Eurooppa ja maailma tarvitsevat vahvaa EU:ta, joka pystyy vastaamaan ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen ja teknologisen kehityksen mukanaan tuomiin kysymyksiin. Hyvällä eurovaalituloksella voimme tukea Euroopan laajuista siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta, Haavisto sanoi.