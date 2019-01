Pekka Haavisto: Ilmastonmuutoksen torjunta tarvitsee yrityksiä ja valtiota

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puheenjohtajan mukaan yritystukien remontoinnin pitää olla mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto toivoo kaikilta yhteiskunnan toimijoilta avoimuutta ilmastonmuutoksen torjunnan vaatimiin uudistuksiin.

Hänen mukaansa ilmastonmuutoksen torjunta ei ratkea yksin yritysten, kuluttajien tai poliitikkojen toimesta. Tekoja tarvitaan kaikilta.

– Tarvitsemme ekologisen rakennemuutoksen. Tapamme tuottaa, kuluttaa, liikkua ja tuottaa energiaa on uudistettava kestäväksi. Se vaatii koko yhteiskunnan panosta. Työnsarkaa riittää kaikille: yrityksille, valtiolle ja kuluttajille. Yksin mikään näistä ryhmistä ei ongelmaa ratkaise, Haavisto toteaa tiedotteessa.

Haavisto katsoo, että yritystukien remontoinnin on oltava mukana ilmastonmuutoksen torjunnan keinovalikoimassa.

– Saastuttaja maksaa on edelleen hyvä periaate. Laskun saastuttamisesta ei kuulu langeta veronmaksajalle. On selvää, että saastuttamista tukevat yritystuet ovat tämän periaatteen kanssa ristiriidassa. Meidän on löydettävä poliittiset ratkaisut, jotka tukevat käännettä kohti kestävämpää tuotantoa eivätkä estä uudistumista.

– Parhaiten se löytyy avoimella keskustelulla vaihtoehtoisista ratkaisuista. On ongelmallista, jos jokainen ilmastonmuutoksen torjunnan käytännön keino ykskantaan tyrmätään suunnalta tai toiselta, Haavisto tuumaa.

Hänen mukaansa esimerkiksi teollisuuden energiaverojen palautus ja päästökauppakompensaatio ovat tukia, joita on vaikea perustella tilanteessa, jossa kaikkien olisi vähennettävä ilmastopäästöjä.

– Molemmat näistä tuista vähentävät kannustimia kehittää energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä. Aloitteellisuus ilmastotoimissa luo myös työpaikkoja. Kansainvälinen työjärjestö ILO on arvioinut, että ilmastonmuutoksen torjuminen ja sen vaatimat toimenpiteet lisäävät työllisyyttä myös energiasektorilla. Tämä on hyvä uutinen.