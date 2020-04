Pekka Haavisto: Ilmastokriisi ei ole häipynyt mihinkään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ei ole valmis luopumaan hallituksen tulevaisuusinvestoinneista.

– Uskon, että on aika tärkeää, että samaan aikaan kun ollaan kriisin keskellä, niin katsotaan tulevaisuuteen ja katsotaan, mitkä ovat ne välttämättömät muutokset, jotka Suomeen tarvitsee. Ilmastokriisi valitettavasti ei ole häipynyt mihinkään maailmasta, ja ympäristöhaasteet ja kiertotalouden haasteet ovat edelleen olemassa, Pekka Haavisto sanoi tänään tiistaina Säätytalolle.

Haavisto ei ole valmis karsimaan ilmastotavoitteista koronakriisin vuoksi.

– Varmasti erilaisista aikatauluista joudutaan eri tavoitteiden osalta katsomaan tarkasti, mutta uskon, että ekologiseen rakennemuutokseen on yhtä suuri tarve kuin ennenkin.

Haaviston mukaan jo tehtyjen menolisäysten purkamisesta ei ole keskusteltu vielä vihreissä.

– Tässä varmaan aikataulutus on tärkeä asia.

Haavistolta kysyttiin, onko tilanne nyt pahempi kuin 90-luvun alun lama.

– Tässä on varmaan tärkeää nähdä se, miten kauan tämä jatkuu. Jos ollaan kolmen kuukauden poikkeustilanteessa, niin siitä nousee helpommin. Jos tämä on pidempi aikainen, sillä on erittäin vakavat seurausvaikutukset työllisyyteen ja talouteen, Haavisto vastasi.

Hallitus neuvottelee lisätalousarviosta ja julkisen talouden suunnitelmasta tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona.