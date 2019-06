Pekka Haavisto IL:lle: Venäjä-pakotteisiin ei muutoksia

Ulkoministerin mukaan pakotteet pysyvät, kunnes Venäjä sitoutuu Minskin sopimukseen.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Suomi kannattaa EU:n asettamien Venäjä-pakotteiden pitämistä voimassa niin kauan, kunnes Venäjä sitoutuu täysin Minskin sopimuksen toteuttamiseen Itä-Ukrainan kapinallisalueilla.

– Krimin ja Itä-Ukrainan pakotteet ovat esimerkki menestystarinasta, jossa EU on esiintynyt yhdellä äänellä. Suomelle on hirveän tärkeää, että suvereenin valtion asioihin puuttuminen tai sen alueiden loukkaaminen on ollut EU-maille asia, jossa on menty hyväksyttävyyden rajan yli, Haavisto sanoo Iltalehdelle.

– Itä-Ukrainassa meillä on olemassa tiekartta eli Minskin sopimus, jossa toisaalta Venäjän ja toisaalta Ukrainan tekemillä toimilla voitaisiin päästä eteenpäin, niistä pakotteista eroonkin.

Ulkoministerin mukaan tilanne on jopa huonontunut.

– Ei ole oikein perspektiiviä, mikä Krimin patin ratkaisisi. Kertshin salmessa pysäytetyt merimiehet ovat edelleen vangittuina. Tilanne on siltä osin mennyt huonompaan suuntaan. Krim-pakotteiden osalta en itse näe, mikä olisi tie niistä ulos, Haavisto sanoo.

Venäjä miehitti ja liitti Ukrainaan kuuluvan Krimin itseensä vuonna 2014.