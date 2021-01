Pekka Haavisto huolestunut kiinniotetusta Aleksei Navalnyista

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja vaatii Venäjän viranomaisia vapauttamaan Aleksei Navalnyin välittömästi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo seuraavansa huolestuneena uutisia Venäjän oppositiojohtajasta Aleksei Navalnyista, jonka poliisi otti kiinni pian hänen laskeuduttuaan Moskovaan eilen sunnuntaina illalla.

– Hänen myrkyttämisensä ja uhka hengelle pitäisi tutkia kunnollisella tavalla, Pekka Haavisto kirjoittaa Twitterissä.

Ylelle Haavisto sanoi Navalnyin kiinnioton koettelevan oikeustajua. Ulkoministeri kertoi Suomen antaneen tukensa sille, että EU-maat tekisivät yhteiden kannanon asiasta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel vaati Venäjän viranomaisia vapauttamaan Navalnyin välittömästi.

– Navalnyin kiinniotto hänen saavuttuaan Moskovaan ei ole hyväksyttävää, Charles Michel kirjoitti Twitterissä.

Myös Keskustaoikeistolaisen EPP:n puheenjohtaja Donald Tusk on ottanut kantaa asiaan.

– He eivät murtaneet Navalnyia myrkyllä, he eivät murra häntä vankilalla. Annetaan meidän solidaarisuutemme olla hänen vahvuutensa, Donald Tusk kirjoitti Twitterissä.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova kehotti kannanotossaan ”ulkomaisia julkisia hahmoja” kunnioittamaan kansainvälistä lakia ja olemaan puuttumatta itsenäisten valtioiden kansallisiin lakein. Hän kehotti heitä myös ”hoitamaan kotimaiset ongelmansa”.

