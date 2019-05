Pekka Haavisto: Hallituspohjasta ei syntynyt käsitystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tapaamisessa Antti Rinteen kanssa tarkennettiin vihreiden vastauksia hallitustunnustelijalle.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kertoo, että kahdenväliset hallitustunnustelut eduskunnan puhemiehen Antti Rinteen (sd.) ja SDP:n neuvottelijoiden kanssa sujuivat hyvissä merkeissä.

– Vihreillä oli pitkä oma vastauspaperi. Hallitustunnustelijoilla oli yksittäisiä kysymyksiä ja tarkennuspyyntöjä joihinkin vastauspaperin kohtiin, Pekka Haavisto kertoi toimittajille eduskunnassa tapaamisen jälkeen.

Haavisto sanoi, että tapaamisessa keskusteltiin myös vihreiden vastausten yhteensovittamisesta SDP:n vastausten kanssa. Haavisto ei halunnut kommentoida, oliko jokin kysymys vaikeasti sovitettavissa.

– Totta kai kaikilla puolueilla on omia näkökohtia ja vihreillä tämä ilmastotavoitteen korostuminen näkyy kaikissa meidän vastauksissa, Haavisto sanoi.

Haavistolta kysyttiin, nousivatko Metsä Groupin suunnitteleman Kemin biotuotetehtaan ilmastovaikutukset esille keskustelussa.

– Ilmastokysymyksistä puhuttiin laajasti, Haavisto vastasi.

Haavisto kertoi, että vihreät puolestaan kuvasivat hallitustunnustelijoille vihreiden uutta eduskuntaryhmää ja sen näköaloja.

Haavistolta kysyttiin, tuliko vihreille sellainen käsitys, että vihreiden kanssa jatketaan hallitusneuvotteluita.

– No, ei meitä nyt sieltä ulos heitetty, mutta varmaan tämä on sellainen vaihe, että hallitustunnustelija kaikkien ryhmien kanssa käy näitä keskusteluita, Haavisto vastasi.

Mitään dramatiikkaa ei tapaamisessa hänen mukaansa ollut.

Hallituksen muodostaminen on Rinteen näpeissä

Haavisto sanoi, ettei vihreille syntynyt tunnusteluissa käsitystä hallituspohjasta.

– Ei syntynyt, emmekä olleet siitä uteliaita.

Haavisto sanoi, ettei hän osaa sanoa, mikä on hallitustunnusteluiden tilanne.

– Kyllä tämä on hallitustunnustelijan näpeissä, miten enemmistöhallitus muodostuu. Erilaisia vaihtoehtoja on, ja minulla ei ole sen enempää Rinteen ajattelusta tietoa kuin mitä on ollut julkisuudessa.

Haavisto sanoi, että vihreät ovat tehneet yhteistyötä sekä kokoomuksen että keskustan kanssa eri kysymyksissä.

– Voin kuvitella, että hallitusohjelma sitten painottuu vähän eri asioihin, mutta sinänsä olemme tulleet toimeen molempien kanssa.

Vihreät eivät ole ottaneet kantaa siihen, kumpi puolue olisi mieluisampi.

Vihreiden puheenjohtajan vaihtumisesta kuukauden päästä ei tapaamisessa Haaviston mukaan keskusteltu.